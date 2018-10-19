Alternatifbank'tan 'sermaye artışı' açıklaması | Ekonomi Haberleri

Alternatifbank'ın Genel Müdürü Gür, Alternatifbank'ın yakın zamanda 50 milyon dolar sermaye artışı yapacağı açıklamasında bulundu.

Commercial Bank of Qatar'ın Türkiye birimi Alternatifbank'ın Genel Müdürü Kaan Gür, bankanın bugünlerde 50 milyon dolar sermaye artırımı yapacağını, ana ortağın ayrıca 2019 ve 2020'de de toplam 200 milyon dolar daha sermaye artırımı taahhüdünün olduğunu söyledi.

Kurdaki dalgalanmanın en sert yaşandığı Ağustos ortasından bu yana geçen süreçte bankada herhangi bir likidite sıkıntısı yaşamadıklarını kaydeden Gür, bu süreçte bir miktar net faiz marjlarının gerilediğini ancak buna rağmen sektör ortalamalarından daha iyi konumda olduklarını söyledi.

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Yüksek enflasyon ve cari açık gibi bozulan makro dengelerin yanı sıra ABD ile ilişkiler kaynaklı risklerin de etkisiyle dolar/TL Ağustos ayında 7.24 ile tarihi rekorunu kırmış ve bu seviye ile TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı da yılbaşına göre yüzde 47.5 olmuştu.

Reuters'a verdiği söyleşide kur kaynaklı krizi ve bankanın bu süreçteki yönetimi ile gelecek planlarını değerlendiren Gür, bankada bu yıl bitmeden, yakın dönemde 50 milyon dolarlık bir sermaye artışının olacağını belirterek, "Bunun yanı sıra ana ortağın gelecek iki yıl içinde de 200 milyon dolarlık bir taahhüdü var zaten" dedi.

Gür şu anda bankanın sermaye yeterlilik rasyosunun yüzde 19-20'ler civarında olduğunu belirtti.

KREDİLERİN YÜZDE 60'I YABANCI PARA CİNSİ

Bankanın kredilerinde ağırlığın kurumsal ve büyük ticari kredilerde olduğunu kaydeden Gür, bilançolarının yüzde 60 gibi önemli bir kısmının yabancı para cinsinden orta uzun vadeli krediler olduğunu ifade etti.

Bunun kur dalgalanmalarında bir risk unsuru yaratıp yaratmadığına ise Gür şu yanıtı verdi: "Hem teminat yapısı olarak, hem de ilgili yatırımların dövize endeksli gelir sağlama kabiliyetleri açısından bir risk unsuru taşımıyor bizim için... Biz belki gelir tablosunda çeyrek dönemler halinde o kurun etkisinin görüldüğü yerlerde bir zarar göreceğiz ama ... kredilerim orta uzun vadeli krediler olduğu için, kredinin vadesi o kurun gerçek etkisini yavaş yavaş absorbe edecek zaten."

Sektörde net faiz marjlarının bir miktar gerilediğine dikkat çeken Gür, "Bizim kredi kompozisyonumuzda bireysel ve ihtiyaç kredilerinin toplamda ağırlığı oldukça az olduğu için sabitlenmiş kredi stoğumuz sektör ortalamasının altında; bu da net faiz marjları açısından bir avantaj yaratıyor. Yeni kredi kullandırdığım için ve ticari bir portföy taşıdığım için oradaki marj daralması görece bizde çok daha yönetilebilir bir noktada" dedi.

Ağustos ayının ortasından itibaren kurdaki dalgalanmanın da etkisiyle mevduat faizleri yüzde 30'lara yaklaşmış, kredi faizleri de yüzde 40'ları aşmıştı.

Genel olarak net faiz marjlarındaki daralmaya rağmen 2018'de karlılıkta hedeflerinin üzerinde olduklarını belirten Gür, 2019'da da 2018 karından daha iyi bir kârı yakalayacaklarını ifade etti.

BANKACI FİYATLA MÜŞTERİSİNİ REDDEDEMEZ

Kurdaki sert dalgalanma döneminde krizi nasıl yönettiklerine ilişkin soru üzerine Gür şunları söyledi:

"Çok temel bir şey ile yönettik, yönetiyoruz. Kur riski her zaman vardır. Müşteriye yakın olmak zorundasınız. Haziran-Ekim arasında 20,000'e yakın müşteri ziyareti yaptık. Ben reel sektöre desteğimi veriyorum."

Bir dönem krediyi fiyatlama konusunda sıkıntılar olduğuna dikkat çeken Gür, ancak şu anda bu sürecin normalleşmeye başladığını belirterek, "Biz kredi kanallarını hiçbir zaman kapatmadık... Bir bankacı fiyatla müşterisini reddedemez" dedi.

Sektörde kredi yapılandırmalarıyla ilgili olarak da Gür, "Bir kere bir bankacı müşteriye sağlanan kredinin geri ödenebilirliğini sağlamakla mükellef. Çerçeve sözleşmede de bu çok nettir. Eğer bu yapılandırmayla kredinin geri ödeneceğinden eminseniz bunu yaparsanızı. Yoksa aksi bankacılık olmaz" dedi.

Bankacılar kadar reel sektörün de basiretli davranması gerektiğini belirtem Gür, konkordatoda da herkesin çok dikkatli olması gerektiğini, ihtayaç ve fırsatçılığın ayırt edilmesi gerektiğini kaydetti.

Aktiflerine göre Türkiye'nin 18. büyük bankası olan Alternatifbank'ın konsolide ikinci çeyrek sonuçlarına göre aktif büyüklüğü 25.6 milyar TL, kredileri 15.3 milyar TL'ye, mevduatı da 14 milyar TL seviyesinde.