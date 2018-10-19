‹ Önceki Haber Renault'dan 100 milyon Euro yatırım Renault'dan 100 milyon Euro yatırım Sonraki Haber › Alternatifbank'tan 'sermaye artışı' açıklaması Alternatifbank'tan 'sermaye artışı' açıklaması

Denizbank takipteki kredi portföyünü sattı

19.10.2018 - 14:32
Denizbank takipteki kredi portföyünü sattı | Ekonomi Haberleri

Denizbank takipteki kredi portföyünden 66.7 milyon TL'lik kısmı sattı.

Denizbank tahsili gecikmiş alacaklarından 56.2 milyon TL işletme kredi portföyü ve 10.5 milyon TL tutarlı ticari kredi portföyünden oluşan toplam 66.7 milyon TL tutarlı portföyü sattı. Bankadan KAP'a yapılan açıklamada, satışın Efes Varlık Yönetim'e yapıldığı belirtildi.

CANLI BORSA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN...


‹ Önceki Haber Renault'dan 100 milyon Euro yatırım Renault'dan 100 milyon Euro yatırım Sonraki Haber › Alternatifbank'tan 'sermaye artışı' açıklaması Alternatifbank'tan 'sermaye artışı' açıklaması
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
96.455 Değişim: -1,03% Hacim : 7.258 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 96.335 19.10.2018 Yüksek 97.933
Açılış: 97.820
5,6669 Değişim: 0,55%
Düşük 5,6030 19.10.2018 Yüksek 5,7005
Açılış: 5,63605
6,5278 Değişim: 0,90%
Düşük 6,4242 19.10.2018 Yüksek 6,5513
Açılış: 6,46925
223,44 Değişim: 0,56%
Düşük 220,83 19.10.2018 Yüksek 224,98
Açılış: 222,19
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.