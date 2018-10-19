Denizbank takipteki kredi portföyünü sattı | Ekonomi Haberleri

Denizbank takipteki kredi portföyünden 66.7 milyon TL'lik kısmı sattı.

Denizbank tahsili gecikmiş alacaklarından 56.2 milyon TL işletme kredi portföyü ve 10.5 milyon TL tutarlı ticari kredi portföyünden oluşan toplam 66.7 milyon TL tutarlı portföyü sattı. Bankadan KAP'a yapılan açıklamada, satışın Efes Varlık Yönetim'e yapıldığı belirtildi.

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