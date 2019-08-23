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Almanya'dan 'resesyon' açıklaması

23.08.2019 - 13:41
Almanya'dan 'resesyon' açıklaması | Ekonomi Haberleri

Alman ekonomisinin ikinci çeyrekte daralmasının ardından, Ekonomi Bakanlığı ülkenin resesyonda olmadığını söyledi.

Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Alman ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 0.1 daralmasının ardından, Almanya Ekonomi Bakanlığı sözcüsü ülkenin resesyonda olmadığını belirtti. Teknik bir resesyon, normalde art arda en az iki çeyrekte daralma olarak tanımlanıyor.

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Sözcü, "Şu anda resesyonda değiliz. Şimdi, akıllıca büyüme politikalarıyla büyümeyi sağlama zamanı" dedi.


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