‹ Önceki Haber Almanya'dan 'resesyon' açıklaması Almanya'dan 'resesyon' açıklaması Sonraki Haber › Dallas Fed Başkanından 'faiz' mesajı Dallas Fed Başkanından 'faiz' mesajı

Küresel şirketler eşitsizlikle mücadele sözü verdi

23.08.2019 - 14:47
Küresel şirketler eşitsizlikle mücadele sözü verdi | Ekonomi Haberleri

OECD, küresel düzeyde birçok şirketin, 'eşitsizlikle mücadele sözü' verdiğini açıkladı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nden (OECD) yapılan açıklamaya göre, OECD ve bir G7 (ABD, Birleşik Krallık, Almanya, Fransa, Japonya, Kanada, İtalya) girişimi olan Büyüme Ticareti İçin İşletmeler (B4IG) "eşitsizlikle mücadele" edecek.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da desteklediği B4IG koalisyonu, eşitsizlikle mücadele, çeşitliliği artırma ve tedarik zincirlerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Fransa'nın Biarritz kentinde 26-26 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek olan G7 Zirvesinde başlatılacak olan B4IG koalisyonu, toplamda üç milyonu aşkın çalışanı ve bir trilyon doları aşan gelire sahip olan, 34 küresel şirketi bir araya getiriyor.

##$HABER_1456959$##

B4IG koalisyon üyeleri, sürekli fırsat eşitsizlikleriyle mücadele edecek, bölgesel eşitsizlikleri azaltacak ve cinsiyet ayrımcılığıyla mücadele edecek. Şirketler, inisiyatif kapsamında ele alınacak özel fonlamada 1 milyar euro bütçeli, 50’den fazla mevcut ve planlanan projeden oluşan bir başlangıç havuzu belirlediler. Projeler, eğitim programlarından çalışanların işin geleceğine uyum sağlamalarına yardımcı olmak, çocuk bakımına daha fazla yatırım yapmak, kadınların işgücüne katılımını artırmak; küçük işletmeleri finansal olarak desteklemek, tedarik zincirlerine daha fazla katılımı teşvik etmek; ve iş gücüne daha hızlı entegrasyon yoluyla mültecilerin entegrasyonunun arttırılması olarak belirlendi. Koalisyon üyelerinin, mevcut projeleri hızlandırarak, büyüterek çoğaltmayı ve sosyal etkilerini önemli ölçüde artırmak üzerinde anlaştıkları duyuruldu.

Danone başkanlığında kurulan platform, üç yıllık bir OECD tarafından yönetilen programdan oluşuyor. Platform, dezavantajlı ve az temsil edilen gruplara yönelik fırsatları yeniden eğitme ve yükseltme yoluyla artırmanın yanı sıra, şirket kurullarında ve yürütme kurullarında çeşitliliği teşvik ederek tedarik zincirleri boyunca eşitsizliklerle mücadele etmeyi amaçlıyor. Proje kapsamında, insan haklarını ilerletmek, daha kapsayıcı iş yerleri inşa etmek ve iç ve yabancı iş ekosistemlerine katılımı güçlendirmek için iş eylemlerini hızlandırılması planlanıyor.

OECD Genel Sekreteri Angel Gurra B4IG girişimi ile ilgili şunları söyledi:

Eşitsizlikle mücadele, günümüzde dünyadaki en büyük sosyal zorluklardan biri, yoksulluğu sürdürüyor, sosyal bütünlük ve güvene zarar veriyor. Sürdürülebilir ekonomik büyüme, kapsayıcı ekonomik büyüme anlamına gelir. Bu, her bireye potansiyelini gerçekleştirme fırsatı vermek, yalnızca bir ülkenin büyümesine katkıda bulunmak için değil aynı zamanda kökenleri veya kökenleri ne olursa olsun, bundan faydalanma şansı vermek demektir.

Fransa'nın bu girişimi, hükümetlerin ve eşitsizliklerle başa çıkmak için OECD ile el ele çalışacak dünyanın en önemli şirketlerinden bazılarının dahil etmesini memnuniyetle karşılıyoruz. OECD, kendi adına, politika analizi, araştırma ve uzmanlığı ile katkıda bulunacak.

B4IG OECD’de kamu-özel projelerinin kuluçka merkezi olacak. Platform, şirketlere projeleri başlatma ve geliştirmelerine, etki değerlendirmeleri yapmalarına ve sonunda anlamlı değişiklikler yapmalarına yardımcı olmak için en son politika araştırmalarına erişim sunacak. B4IG kuluçka merkezi, hem G7 hükümetleri hem de özel bağışçılar tarafından finanse edilecek ve özel sektörle kamu sektörü arasında güçlü işbirliği gerektiren yenilikçi kapsayıcı iş projelerine hizmet edecektir.

Projelerin değerlendirmesi, OECD’nin ortak kamu-özel eylemleriyle kapsayıcı büyümeyi teşvik etmek ve iş performansını ölçmek için rehberlikle birlikte üç yıl sonra yayınlanacağı duyuruldu.

ECD Genel Müdürü ve OECD Kapsayıcı Büyüme Girişimi lideri Sherpa Gabriela Ramos şunları söyledi: OECD, OECD üye ülkelerinde on yıllardır artan gelir ve fırsat eşitsizliği konusundaki alarm zilini belgeliyor ve yükseltiyor. Sadece sosyal bütünlüğü ve güvene zarar vermezler, aynı zamanda ekonomimizin halkının ve işletmelerinin yeteneklerinden tam olarak yararlanmasını engelleyerek büyümeyi de engellerler. Harekete geçmeye kararlı lider şirketlerle ortaklık kurmaktan mutluluk duyuyoruz.


Etiketler

‹ Önceki Haber Almanya'dan 'resesyon' açıklaması Almanya'dan 'resesyon' açıklaması Sonraki Haber › Dallas Fed Başkanından 'faiz' mesajı Dallas Fed Başkanından 'faiz' mesajı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
96.005 Değişim: 0,64% Hacim : 4.370 Mio.TL Son veri saati : 16:22
Düşük 95.271 23.08.2019 Yüksek 96.684
Açılış: 95.688
5,7676 Değişim: -0,04%
Düşük 5,7562 23.08.2019 Yüksek 5,7777
Açılış: 5,7701
6,3876 Değişim: -0,19%
Düşük 6,3728 23.08.2019 Yüksek 6,4043
Açılış: 6,3997
278,91 Değişim: 0,35%
Düşük 276,66 23.08.2019 Yüksek 279,25
Açılış: 277,95
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.