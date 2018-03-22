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Almanya'da imalat PMI beklentilerin altında kaldı

22.03.2018 - 12:01

Almanya'da imalat ve hizmet sektörleri PMI Mart'ta beklentilerin altında kaldı

Almanya'da imalat sektörü satın alma yöneticisi endeksi (PMI) Mart ayında 58.4 öncü değerini alarak beklentilerin kalırken, hizmet sektörü PMI da 54.2 ile beklentilerin altında kaldı.

IHS Markit tarafından hazırlanan PMI verisine göre fabrika üretiminin yavaşlamasıyla Almanya'nın özel sektöründeki büyüme Mart ayında bir miktar ivme kaybetti ancak Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Alman ekonomisi ilk çeyrekte güçlü büyüme kaydetme yolunda ilerliyor.

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Reuters anketine katılan uzmanlar Şubat ayında 60.6 nihai değerini alan imalatın Mart'ta 59.8'e gerileyeceğini, 55.3 değerini alan hizmetler PMI'ın ise 55'e gerileyeceğini tahmin ediyorlardı.

İmalat ve hizmet sektörleri Alman ekonomisinin üçte ikisinden fazlasını oluşturuyor.

Her iki sektörü birlikte takip eden bileşik PMI ise Şubat'ta 57.6'yı gördükten sonra Mart'ta 55.4'e geriledi.


Etiketler

  • özel sektör
  • PMI verisi
  • fabrika üretimi
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