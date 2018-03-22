Dünyaca ünlü bankanın yöneticisinden şok iddia... Hesaplar 15 yıl içinde yok olacak

Dünyanın en büyük bankaları arasında bulunan Deutsche Bank'ın Yatırım Bankacılığı yöneticisi Marcus Schenk, geleneksel bankacılığın sonunun geldiğini düşünüyor.

Şebnem TURHAN

Almanya’nın en büyük dünyanın da sayılı bankaları arasında bulunan Deutsche Bank’ın Yatırım Bankacılığı Başkanı Marcus Schenck, geleneksel anlamda banka hesaplarının 15 yıl içinde yok olabileceğini söyledi.

Schenck, Çin’e yaptığı son gezinin, perakende bankacılık sektörünün aksamaya uğradığı gerçeğini gözler önüne serdiğini söyleyerek, “5, 10, 15, 20 yılda bir aşamada - kim bilir - hesaplar kaybolacak ve değiştirilecek bir tez var” dedi.

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Schenck, Bloomberg’in Avrupa Sermaye Piyasaları Forumu’na yaptığı son röportajında Çin’de, perakende bankacılık sektörünün yeni teknolojilerden kopabileceğini gördüğünü söyledi. Katıldığı panelde teknolojideki hızlı gelişmeye nasıl hazırlandıkları sorusunu da yanıtlayan bankacılar, aslında biraz geride kaldıklarını da kabul ettiler.

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