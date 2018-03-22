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Doğan Holding ve Hürriyet hisseleri 2 günde yüzde 40 yükseldi

22.03.2018 - 11:47

Doğan Holding ve Hürriyet hisseleri medya varlıklarının satış fiyatlamasının olumlu bulunmasıyla iki günde yüzde 40 yükseldi.

Doğan Holding ve Hürriyet hisseleri, grubun medya varlıklarının satışı haberleriyle dün yüzde 20'ye yakın prim yaptıktan sonra hisselerdeki sert yükseliş açıklanan satış fiyatlamalarının olumlu bulunmasıyla bugün de devam ediyor.

Reuters'in haberine göre; Medya şirketlerinin satışına ilişkin açıklama sonrası Doğan Holding bugün yüzde 19.54, Hürriyet hisseleri yüzde 19.51 yükselişle tavan fiyattan açıldı. Dün de yüzde 19'un üzerinde prim yapan her iki hisse de böylece iki günlük yükseliş de yüzde 40 civarında gerçekleşti.

Reuters'a konuşan bir analist, "Satış 1.1 milyar dolar şirket değeri üzerinden yapılacak diye anlıyoruz. Bu rakam doğru ise FAVÖK çarpanı olarak 2017 rakamlarıyla 33 çarpan anlamına geliyor. Küresel ölçekte benzer işi yapan şirketlerin FAVÖK çarpanlarına bakarsak ortalama 10 civarında" dedi ve ekledi:

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"Kısaca şirket çok iyi bir fiyattan satılmış görünüyor. Henüz tüm detaylara hakim değiliz ancak hisselerin iki kere tavan yapmasının nedenini çarpanların yüksek olmasına bağlıyoruz. Hisselerdeki artışların da devam etmesini bekliyoruz. Bir de şu taraftan bakabiliriz. 980 milyon dolar yaklaşık 3.5 milyar TL ediyor. Bu sadece Doğan Holding'in medya kısmı. Holdingin toplam piyasa değerinin 2.3 milyar TL olduğunu düşünürsek de sadece medya kısmının 3.5 milyar TL'ye satılması holding için de oldukça pozitif."

Reuters'ın sorusunu yanıtlayan Demirören Grubu'ndan üst düzey yetkili dün yaptığı açıklamada, Doğan medya grubunu almak için görüşme yürütüldüğünü, belli aşamaya gelindiğini ve satın alma konusunda anlaşmaya varıldığını söylemişti.

Bu sabah ise Doğan Holding yazılı ve görsel medyadaki bağlı ortaklıklarının önemli bir kısmındaki paylarının satışı ve devri için Demirören Holding ile görüşmelere başladığını açıkladı.

Doğan Holding tarafından KAP'a yapılan açıklamada görüşmelerin 1.1 milyar dolar işletme değeri olmak üzere ilgili finansal borçların indirim konusu yapılmasıyla 890 milyon dolar hisse değeri üzerinden yürütüldüğü belirtildi.


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