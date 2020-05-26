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Almanya hükümetinden Lufthansa’yı kurtarmak için onay

26.05.2020 - 09:41
Almanya hükümetinden Lufthansa’yı kurtarmak için onay | Ekonomi Haberleri

Almanya’da hükümetin oluşturduğu Ekonomik İstikrar Fonu'nun (WSF), Kovid-19 salgını nedeniyle zor durumda kalan Alman hava yolu firması Lufthansa için 9 milyar avroluk bir kurtarma paketini onayladığı bildirildi.

Lufthansa AG tarafından yapılan açıklamada, Alman hükümetiyle yapılan görüşmelerde üzerinde anlaşılan kurtarma paketini WSF’nin onayladığı ve Lufthansa’nın Yönetim Kurulu’nunda paketi desteklediği belirtildi.

Kurtarma paketinin Alman hükümeti tarafından şirkete sermaye takviyesini içerdiğinin belirtildiği açıklamada, WSF’nin her biri 2,56 Euro nominal değerde şirketin yüzde 20’lik hissesini (veya 300 milyon Euro karşılığında) devralacağı ifade edildi.

Yapılan açıklamada, üçüncü bir tarafın şirketi devralması söz konusu olduğunda bu oranın yüzde 25 1 hisseye çıkabileceği vurgulanarak, ayrıca WSF’nin şirkete 4,7 milyar Euro'su özkaynak olmak üzere 5,7 milyar Euro'luk sermaye katkısı da yapacağı bildirildi.

Açıklamada, Lufthansa’yı istikrara kavuşturacak önlemlerin Alman Kamu Kalkınma Bankası (KfW) veya özel bankaların katılımıyla 3 milyar Euro'luk ve üç yıl vadeli bir sendikasyon kredisi ile desteklendiği belirtilerek, bununda yetkili kurumların onayına bağlı olduğu ifade edildi.

WSF’nin Lufthansa’daki hisselerini 2023 sonuna kadar satmayı planlandığına yer verilen açıklamada, fonun onayladığı söz konusu kurtarma paketinin AB Komisyonu tarafından onaylanması gerektiği de belirtildi.

HİSSELER YÜZDE 7,03 DEĞER KAZANDI

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, konuya ilişkin değerlendirmesinde, kurtarma paketinin hem Lufthansa’nın ve hem de Alman vergi mükelleflerinin ihtiyaçlarını dikkate alan “çok iyi bir çözüm” olduğunu belirtti.

Scholz, yaptığı açıklamada, Lufthansa’ya sağlanan desteğin “sınırlı bir süre” olduğunu vurgulayarak, şirket istikrara kavuştuğu zaman devletin hissesini az bir karla satmayı umut ettiğini ifade etti.

Öte yandan, Lufthansa'nın Frankfurt Borsası'nda işlem gören hisseleri bugün yüzde 7,03 değer kazanarak 8,56 Euro'dan kapandı.


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