Dolar kuru ne kadar? Euro kuru ne kadar? Dolar yorum, 20 Mart dolar fiyatları

Dolar fiyatları Türkiye piyasalarının kapalı olduğu bugün, uluslararası piyasalarda şu dakikalarda 6.74 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.39 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, Ramazan Bayramı sebebiyle Türkiye piyasalarının kapalı olduğu bugün uluslararası piyasalarda gün içerisinde en düşük 6.7316 TL seviyesini, en yüksek ise 6.8195 TL seviyesini gördü.

Dolar kuru, saat 15.14 itibarıyla 6.7410 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.4471 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.3979 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 8.3262 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.82 düşüşle 99.04 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.0971 seviyelerinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt içi piyasalarda tatilin devam ettiğini, yurt dışında ABD'de konut fiyat endeksi ve tüketici güveni verilerinin takip edileceğini, teknik açıdan dolar kurunda 6.83 TL'nin direnç 6.78 TL'nin destek olarak öne çıktığını dile getirdi.

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