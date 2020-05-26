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Petrol fiyatı yükseldi

26.05.2020 - 09:33
Petrol fiyatı yükseldi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 36,27 dolardan işlem görüyor.

Dün 35,97 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 35,53 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili bugün saat 09.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 2,08 artışla 36,27 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 34,47 dolardan alıcı buldu.

İran'ın, Venezuela'ya gönderdiği petrol yüklü beş tankerden ikincisinin Venezuela kara sularına girdiği açıklandı.

Bu arada, Irak Başbakanı Mustafa el Kazımi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Irak'taki güvenlik durumu ve petrol fiyatlarındaki düşüşün etkilerini görüştükleri açıklandı.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

İki lider, ülkeleri arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi, petrol fiyatlarında yaşanan ciddi düşüş ve bu gelişmenin Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) anlaşması üzerindeki etkilerini değerlendirdi.

Uzmanlar, OPEC ve OPEC dışı ülkelerin petrol üretimindeki kesintilere rağmen tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, petrol talebine olumsuz etkilerinin devam ettiğini belirtiyor.

Ancak, hükümetlerin karantina tedbirlerini gevşetme konusundaki istekleri fiyatların artmasına neden oluyor.

Brent petrolde teknik olarak 36,18 ile 37,69 dolar aralığının direnç, 34,67 ile 33,16 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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