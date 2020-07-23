Alman metal-elektrik endüstrisinde 300 bin kişinin işini kaybedebilir | Ekonomi Haberleri

IG Metall işçi sendikası, Koronavirüs nedeniyle Alman metal-elektrik endüstrisinde yaklaşık 300 bin kişinin işini kaybetme riski altında olduğunu belirtti.

Koronavirüs krizi, Almanya'nın metal ve elektrik endüstrisinde yaklaşık 300 bin işçinin işini kaybetmesine yol açabilir. IG Metall işçi sendikasının yönetim kurulu üyesi Juergen Kerner, özellikle otomotiv ve havacılık sektörlerindeki çalışanların bundan etkileneceğini ifade etti.

Kerner, dün yaptığı ve bugün yayınlanan açıklamasında, "Risk altında olan yaklaşık 300 bin çalışandan bahsediyoruz" dedi.

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