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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

23.07.2020 - 14:02 | Son Güncelleme :
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı | Ekonomi Haberleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, temmuz ayı faiz kararını açıkladı. Buna göre banka politika faizinde (bir hafta vadeli repo ihale faizi) bir değişikliğe gitmeyerek yüzde 8.25 oranında sabit bıraktı.

Toplantı sonrasında yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Koronavirüs salgınına ilişkin gelişmelere bağlı olarak küresel  büyümedeki zayıflama yılın ikinci çeyreğinde derinleşmiştir. Ülkelerin  attığı normalleşme adımlarıyla üçüncü çeyrekte kısmi toparlanma  sinyalleri gözlenmekle beraber toparlanmaya ilişkin belirsizlikler  yüksek seyretmektedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler genişleyici  parasal ve mali adımlar atmaya devam etmektedir. Salgın hastalığın  sermaye akımları, finansal koşullar, dış ticaret ve emtia fiyatları  kanalıyla oluşturmakta olduğu küresel etkiler yakından takip  edilmektedir.

İktisadi faaliyette kademeli normalleşme adımlarıyla birlikte Mayıs ayında başlayan toparlanma güç kazanmaktadır. Salgın hastalığa  bağlı gelişmelerin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin  sınırlandırılması amacıyla yakın dönemde uygulamaya konulan parasal ve  mali tedbirler, ekonominin üretim potansiyelini destekleyerek finansal  istikrara ve iktisadi faaliyetteki toparlanma sürecine katkı  yapmaktadır. Turizm gelirlerinde salgın hastalığa bağlı olarak  gözlenen düşüşe rağmen seyahat kısıtlamalarının hafifletilmesiyle  kısmi bir iyileşme beklenmektedir. Mal ihracatındaki toparlanma ve  emtia fiyatlarının düşük seviyeleri önümüzdeki dönemde cari işlemler  dengesini destekleyecektir.

Toplam talep koşullarının sınırlayıcı etkisine karşın, salgına  bağlı birim maliyet artışlarının yansımalarıyla çekirdek enflasyon  göstergelerinin eğilimlerinde yükseliş gözlenmektedir. Uluslararası  emtia fiyatları tüketici enflasyonunu sınırlamaya devam ederken, gıda  enflasyonu dönemsel ve salgına bağlı etkiler nedeniyle artmıştır.

Salgına bağlı tedbirlerle kısa vadede etkili olan arz yönlü  unsurların, normalleşme sürecinin devamıyla kademeli olarak ortadan  kalkacağı öngörülmektedir. Nitekim öncü göstergeler, normalleşme  sürecinde kapasite kısıtlarına tâbi olan hizmet gruplarındaki aylık  fiyat artışlarının yavaşlamaya başladığına işaret etmektedir. Yılın  ikinci yarısında talep yönlü dezenflasyonist etkilerin daha belirgin  hale geleceği öngörüsü korunmakla birlikte, yakın dönemdeki  gerçekleşmeler nedeniyle yıl sonu enflasyon tahmini üzerindeki  risklerin yukarı yönlü olduğu değerlendirilmektedir. Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak,  politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir.

Kurul, enflasyondaki düşüş sürecinin devamlılığının, ülke risk  priminin gerilemesi, uzun vadeli faizlerin aşağı gelmesi ve  ekonomideki toparlanmanın güç kazanması açısından büyük önem  taşıdığını değerlendirmektedir. Enflasyondaki düşüşün hedeflenen  patika ile uyumlu şekilde gerçekleşmesi için para politikasındaki  temkinli duruşun sürdürülmesi gerekmektedir. Bu çerçevede, parasal  duruş ana eğilime dair göstergeler dikkate alınarak enflasyondaki  düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlenecektir. Merkez Bankası fiyat istikrarı ve finansal istikrar amaçları doğrultusunda  elindeki bütün araçları kullanmaya devam edecektir.

Açıklanacak her türlü yeni verinin ve haberin Kurul’un geleceğe  yönelik politika duruşunu değiştirmesine neden olabileceği önemle  vurgulanmalıdır."


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