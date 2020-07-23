Hyundai'nin ikinci çeyrek kârı sert geriledi | Ekonomi Haberleri

Hyundai Motor'un ikinci çeyrek kârı dış talebin zayıflamasıyla sert geriledi.

Güney Koreli Hyundai Motor'un ikinci çeyrek kârı yüzde 75 gerilerken; analist tahminlerinin gerisinde kalan kâr aynı zamanda son yedi çeyrekteki en sert düşüşü kaydetti. Pandemi nedeniyle küresel talebin zayıflaması, iç pazarda gerçekleşen üst model satışlarını gölgeledi.

Şirket verilerine göre, Hyundai'nin küresel satışları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33 gerilerken; yüzde 13 artışla 200 bin adet olarak gerçekleşen Güney Kore'deki satışları ise diğer pazarların üzerinde bir performans gösterdi.

ABD, Çin, Avrupa ve Hindistan'ın da dahil olduğu diğer pazarlarda ise satışlar çift haneli daralma kaydetti.

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Analistler, yurt içi satışlarda büyük otomobiller ve G80 sedan ve GV80 gibi SUV araçlarla ve Hyundai sedan Grandeur modelinin başı çektiğini söyledi.

Ancak yüksek marjlı bu otomobillerin satışları bile, Avrupa ve özellikle ABD'de COVID-19 vakalarındaki günlük dalgalanmalardan kaynaklanan talep düşüşünü dengelemek için yeterli olmadı.

Hyundai hisseleri yüzde 3.3 yükselirken, endeks yüzde 0.6 düşüş kaydetti.

Nisan-Haziran dönemi net kârı, bir yıl önceki 919 milyar wondan 227 milyar won'a (189.53 milyon dolar) geriledi. Refinitiv'de yar alan 16 analistin tahmin ortalaması 275 milyar won idi. Şirketin gelirleri ise yüzde 19 düşüşle 21.9 trilyon won olarak gerçekleşti.

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