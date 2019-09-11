Alibaba'ın kurucusu Jack Ma görevini bıraktı | Ekonomi Haberleri

Çinli e-ticaret devi Alibaba'nın kurucusu Ma, Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden ayrıldığını bildirdi.

Çinli e-ticaret devi Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, şirketin 20. kuruluş yıl dönümü olan 10 Eylül'de görevi bıraktığını açıkladı. Ma'nın yerine Alibaba şirketler grubunun Üst Yöneticisi Daniel Zhang'in Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapacağı bildirildi.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Ma, geçen yıl eylülde şirketi, 20. kuruluş yıl dönümünde halefi Zhang'a bırakacağını açıklamıştı. 55 yaşındaki Ma, Alibaba'yı 1999'da Cıciang eyaletinin başkenti Hangcou'da kurmuştu. İngilizce öğretmenliği yaparken atıldığı iş hayatında Ma, uyguladığı e-ticaret modelinin başarısı sayesinde Alibaba'yı yıllar içinde Çin'in en büyük teknoloji şirketlerinden biri haline getirmeyi başarmıştı.

##$HABER_1457271$##

ÇİN KOMÜNİST PARTİSİ ÜYESİ İŞ ADAMI

Çin'i yöneten Komünist Parti'nin (ÇKP) resmi yayın organlarından Halkın Günlüğü gazetesi, geçen yıl kasımda yayımladığı bir haberde Asya'nın en değerli e-ticaret şirketlerinden biri olan Alibaba'nın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ma'nın, ÇKP üyesi olduğunu duyurmuştu.

Haberde Ma'nın ne kadar zamandır ÇKP'ye üye olduğundan bahsedilmezken, iş adamının Çin'de e-ticaret ve lojistik hizmetlerinin gelişmesinin yanı sıra Alipay uygulamasıyla mobil ödemelerin yaygınlaşmasında önemli rol oynadığı kaydedilmişti.

Ma'nın ayrıca, Eski Çin Devlet Başkanı Dıng Şiaoping'in, 1978'de başlattığı dışa açılım ve reform sürecine katkıda bulunan 100 kişiden biri olduğu vurgulanmıştı.