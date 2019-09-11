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Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

11.09.2019 - 08:53 | Son Güncelleme :
Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.78 TL seviyesinde hareket eden dolar kuru, yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde 5.7521 TL seviyesine kadar gerilerken; en yüksek ise 5.7925 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 16.01 itibarıyla 5.7599 TL seviyesinde işlem görürken, Euro kuru aynı dakikalarda 6.3391 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin ise 7.1092 TL seviyesinde hareket ediyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.35 yükselişle 98.64 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1001 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.96 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.66 seviyesinde bulunuyor.

GRAM ALTIN 278 LİRA SEVİYELERİNDE

 Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 277,6 lira seviyesinde seyrediyor. Dün, dolar/TL'deki artışa karşılık altının ons fiyatındaki gerilemeye paralel yüzde 0,6 değer kaybeden gram altın, günü 275,6 liradan tamamladı.

Altının gramı, bugüne artışla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,7 değer kazanarak 277,6 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 453 lira, Cumhuriyet altını 1.853 liradan satılıyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Altının onsu önceki kapanışa göre yüzde 0,3 değer kazancıyla 1.490,8 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, altının ons fiyatında dün gece saatlerinde yaşanan düşüşün ABD Başkanı Donald Trump'ın şahin tutumuyla bilinen Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ı görevden almasıyla ilgili olduğunu, bu durumun ticaret savaşlarında görece daha güvercin bir tutum takınma olasılığını artırdığını söyledi.

Yarından itibaren merkez bankaları para politikası toplantılarının takip edileceğini belirten analistler, merkez bankalarının faiz kararlarının altın fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydetti.

Yarın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Avrupa Merkez Bankası, gelecek hafta da ABD, Japonya ve İngiltere merkez bankalarının toplantıları yatırımcıların odağında olacak.

Analistler, bugün ABD'de Üretici Fiyat Endeksi ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan ons altında 1.490 dolar desteğinin kırılması durumunda 1.473 dolar seviyesinin destek konumuna gelebileceğini, 1.525 doların direnç olarak güçlendiğini söyledi.

BORSA İSTANBUL GÜNÜN İLK YARISINDA YÜKSELDİ

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,54 artışla 101.757,60 puandan tamamladı. Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 544,70 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,55, holding endeksi yüzde 0,71 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,36 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 1,21 ile ticaret oldu.

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Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 101.800 seviyesinin üzerini test etti.

Analistler, bugün ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirterek, yurt içinde, yarınki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı öncesi piyasaların dalgalı bir seyir izleyebileceğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.800 ve 103.000 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını kaydeden analistler, 100.500 ve 99.000'in destek konumuna geldiğini söyledi.


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