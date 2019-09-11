‹ Önceki Haber Türkiye’den Citi'nin tepe yönetimine Türkiye’den Citi'nin tepe yönetimine Sonraki Haber › Alibaba'ın kurucusu Jack Ma görevini bıraktı Alibaba'ın kurucusu Jack Ma görevini bıraktı

Carney: İngiltere'de negatif faiz beklemiyorum

11.09.2019 - 08:24
Carney: İngiltere'de negatif faiz beklemiyorum | Ekonomi Haberleri

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney, İngiltere'de gelecek dönemde negatif faizin bir politika aracı olarak kullanılmasını beklemediğini belirtti.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı (BoE) Mark Carney, ABD'nin New York eyaletinde Dış İlişkiler Konseyi toplantısında konuştu. Carney, Brexit'in parasal koşullara somut etki edebilecek bir süreç olduğunun altını çizdi.

Carney, "İngiltere'de bir araç olarak negatif faiz beklemiyorum. Sert Brexit, büyümenin yavaşlamasına ve enflasyonun yükselmesine neden olabilir." ifadelerini kullandı. Öte yandan Carney, İngiltere'de mali sistemin çekirdeğinin ne olursa olsun Brexit'e hazır olduğunu vurguladı.

Carney, son dönemde uzun vadeli tahvil getirilerinin, kısa vadeli tahvillerin altına düşmesinin ise ekonomik görünüm için güven oyu anlamına gelmediğini söyledi.

Global bir likidite tuzağına yaklaşılıyor olunabileceği uyarısında bulunan Carney, "Mali alanı olan ekonomiler resesyona cevap verebilir ama bu sınırsız değil." dedi.

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney, 4 Eylül'de, İngiltere'nin AB'den anlaşmasız şekilde ayrılmasının, ülke ekonomisine olası olumsuz etkilerinin, tahmin edilenden daha hafif olabileceğini söylemişti.

Carney, anlaşmasız ayrılığın ülke ekonomisinin yüzde 8 yerine yüzde 5,5 daralmasına neden olabileceğini belirtmiş, buna yönelik hazırlıkların artırılmasının olası ekonomik zararı azaltabileceğini kaydetmişti.


Etiketler

‹ Önceki Haber Türkiye’den Citi'nin tepe yönetimine Türkiye’den Citi'nin tepe yönetimine Sonraki Haber › Alibaba'ın kurucusu Jack Ma görevini bıraktı Alibaba'ın kurucusu Jack Ma görevini bıraktı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
101.213 Değişim: 0,00% Hacim : 8.357 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 100.336 10.09.2019 Yüksek 101.410
Açılış: 100.614
5,7802 Değişim: 0,20%
Düşük 5,7666 11.09.2019 Yüksek 5,7843
Açılış: 5,7684
6,3891 Değişim: 0,26%
Düşük 6,3693 11.09.2019 Yüksek 6,3924
Açılış: 6,3724
277,87 Değişim: 0,86%
Düşük 275,47 11.09.2019 Yüksek 277,87
Açılış: 275,49
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.