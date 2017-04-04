Akaryakıta çifte zam!

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 12, motorininkine ise 8 kuruş zam yapıldı.

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından geçerli olmak üzere 12, motorine ise 8 kuruş zam yapıldı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara'da litresi ortalama 5,18 liradan satılan benzinin litre fiyatı 5,30 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 5,14 liradan 5,26 liraya, İzmir'de 5,17 liradan 5,29 liraya yükselecek.

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Motorinin litre fiyatı ise Ankara'da 4,48 liradan 4,56 liraya, İstanbul'da 4,43 liradan 4,51 liraya, İzmir'de 4,45 liradan 4,53 liraya çıkacak.

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklikler gösteriyor.