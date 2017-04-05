Doların ateşi yükseldi! Kritik seviyeyi aştı!

9 yılın en yüksek seviyesine çıkan enflasyon verisi sonrası yönünü yukarı çeviren dolar fiyatları, gelişmekte olan ülkelerin para birimlerinde yaşanan yükseliş ile dün en yüksek 3.6890 seviyesini gördü. Dolar kuru bugün güne 3.67 seviyesinin üzerinden başlarken sonrasında yükselişini sürdürdü ve en yüksek 3.7028 seviyesini gördü.

Dolar/TL fiyatları yeniden hareketlendi. Kur kritik seviye olan 3.70 seviyesinin üzerini gördü. Dün saat 16.58'de 3.6610/3.6627 seviyesinde olan dolar/TL, 3.6890'a kadar yükseldikten sonra bu sabah saat güne 3.67 seviyesinin üzerinde başladı. Dolar fiyatları en yüksek 3.7028 seviyesini görürken saat 13.33 itibarıyla 3.7010 seviyesinin üzerinde işlem gördü. Euro/TL ise en yüksek 3.9506 seviyesini görürken şu sıralarda 3.9460 seviyesinden işlem görüyor.

Gelişmekte olan ülke para birimleri genelinde görülen satış baskısının etkisiyle yönünü yukarı çeviren dolar/TL'de dış piyasalardaki gelişmeler ve yaklaşan referandum süreci izleniyor.

DÖVİZ KURLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

DOLAR BU VERİLERİ BEKLİYOR

Kapital FX Araştırma Müdür Yardımcısı Enver Erkan, "Piyasa 3,60’ın altını aşırı gördü; ancak yukarıda da aşırı göreceği seviyeler olacaktır. Belki 3,65 üzerindeki hareket belirginleştiği için bir kademe yukarıda olacak USD/TRY’deki 14 Nisan kapanışı. Hem Trump ve Xi arasında gerçekleşecek olan görüşme, hem de Cuma günü gelecek olan tarım dışı istihdam verisi gelişen piyasaları biraz baskı altına aldı. İstihdam verisi içindeki ücretler kalemi güçlü bir eğilime işaret ederse Fed’i potaya sokabilir. Zaman zaman ZAR ve MXN özelinde negatif ayrışmalar olabiliyor, genel faktörler de aslında bütün gelişen ülke paralarını bozuyor" dedi.

Erkan şöyle devam etti: "Bugün özelinde TL’de USD’ye karşı %0,4’lük değer kaybı mevcuttur. ZAR’da negatif ayrışma devam ediyor; bugün de %1,3 değer kaybetti. Asya para birimlerinden THB, TWD ve KRW’de yarın başlayacak olan Trump ve Xi görüşmesi öncesinde değer kaybı var. TL’nin 3,67 üzerinde kalması sıkıntı; güniçi hareketlerde 3,73’e, geniş perspektifte 3,80’e gidebiliriz.

Bugün Fed tutanakları açıklanıyor. Ana hatlarıyla baktığımızda; aslı cevabını arayacağımız soru Fed’in faiz artışını neden Mart’a aldığı yönünde olabilir. Mart FOMC’sinden hatırladığımız; Fed’in henüz Trump reformlarının etkisini hesap edemediğiydi. Fed içerisinde değişiklikler olacak; istifa edenlerin yerine atamalar ve boş Fed koltuklarına atamalar olacak ve Trump’ın yapacağı atamalar Fed’e de yeni bir duruş kazandırabilir. Piyasanın asıl reaksiyonu ise Cuma gelecek olan veri ile olur; ancak hatırlatmak isteriz ki ücretler kırılımı manşet istihdam rakamından daha önemli"

MERKEZ FAİZ ARTIRIR MI?

ALB Foreks Yönetmeni Onur Altın, Güney Afrika Maliye Bakanı'nın görevden alınması ve iki kurumdan gelen not indirimi ardından gelişmekte olan ülke piyasalarında satış baskısının devam ettiğini belirterek, "Yurtiçinde ise yüksek enflasyonun ardından ortalama fonlama maliyetindeki yükselişe rağmen TL'de değer kaybı devam ediyor. TCMB TL üzerindeki baskıyı azaltmaya çalışıyor ancak yeterli değil, enflasyonda gelinen seviyeler önümüzdeki dönemde bir faiz artırım beklentisini beraberinde getiriyor" dedi.

ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükselişin de kurda baskı yarattığını söyleyen Altın, "Kurdaki yükseliş eğilimi bugün de devam edebilir. ABD tahvil faizlerinin yüzde 2.30 seviyesinin üzerinde kalması ve gelecek verilere bağlı olarak referanduma kadar ki süreçte dolar/TL 3.75-3.78 seviyelerine gidebilir. Piyasada henüz bir referandum fiyatlaması yok ancak çıkacak sonuca bağlı olarak kurda sert bir hareket görülmesi olası" dedi.

DÜNYADAKİ GELİŞMELER

Yatırımcıların bu hafta odaklanacakları konular Fed tutanakları, Cuma günü açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisi ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Çinli mevkidaşı Xi Jinping ile Perşembe ve Cuma günü yapacağı görüşmeler olacak.

Dolar bugünkü işlemlerde yen karşısında değer kazanmaya çalışsa da Kuzey Kore'nin ABD-Çin zirvesi öncesi denize balistik füze fırlatmasının ardından kazanımlarını geri verdi.

Kuzey Kore'nin yarın başlayacak ABD-Çin zirvesi öncesi fırlattığı füze, yen gibi güvenli liman varlıklara talebi artırdı.

Zirvenin yanı sıra, istediği sağlık yasa tasarısı için partisinden destek bulamayan ABD Başkanı Donald Trump'ın vaat ettiği politikaları hayata geçiremeyeceğine yönelik şüpheler de dolardaki olası kazanımları sınırlıyor.

TCMB dün de yüzde 9.25 faiz oranından BIST kotasyon miktarını sıfır olarak belirledi ve ortalama fonlama maliyeti yüzde 11.47 seviyesinde oluştu.

TAHVİL BONO PİYASASI

Yurtiçi tahvil-bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge 24 Şubat 2027 itfalı tahvilde ortalama bileşik faiz dün spot ortalama yüzde 10.93, valörde son işlemde yüzde 10.98 seviyesindeydi.

Öte yandan iki yıllık gösterge olan 11 Temmuz 2018 itfalı tahvilde bileşik faiz ise dün spot kapanışta ortalama yüzde 11.40 seviyesindeydi.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR