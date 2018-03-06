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Airbus binlerce kişiyi işten çıkarabilir

06.03.2018 - 14:45

Airbus, yükselen maliyetler nedeniyle A380 süper jumbo ve A400M askeri uçak programlarında üretim adetlerini düşürmenin yanı sıra binlerce kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor.

Airbus'ın, istediği verimi alamadığı iki uçak programından dolayı maliyetleri kısmak için toplu işten çıkarmalara başlayacağı belirtildi. Çarşamba günü Avrupa Çalışma Konseyi ile toplantı yapacak olan Fransa merkezli havacılık devi Airbus yönetiminin A380 süper jumbo ve A400M askeri nakliye uçağı programlarındaki üretimin azaltılacağını anlatacağı ve çalışanlarının durumunun tartışılacağı açıklandı.

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Almanya'da dört, İspanya ve İngiltere'de de birer fabrikanın alınacak kararlardan etkileneceği ve 3600 civarında personelin işine son verilebileceği iddia ediliyor. Augsburger Allgemeine'ye konuşan Bavyera Ekonomi Bakanı Ilse Aigner ise maliyetlerin işten çıkarma yapılmadan da azaltılabileceğini söyledi.

Airbus söylentilerin aşırı olduğunu belirtmekle yetinirken bazı ülkelerde iş kanunları gereğince işçi sendikalarıyla görüşme yapılmadan ilave bir yorumda bulunmayacağını vurguladı. 


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