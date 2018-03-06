TCMB faizi değiştirecek mi? İşte finans devinin beklentisi

Nomura Holdings, Merkez Bankası'nın toplantısında faiz değişikliğine gidilmesini beklemiyor.

Japon finans devi Nomura'nın gelişen piyasalar strateji birimi idari direktörü Henrik Gullberg, Türkiye'de enflasyonun gelecek iki ay yaklaşık yüzde 10 seviyesinde dalgalanmasını bekliyor. Gulberg'e göre enflasyon iki ayın ardından tekrar yükselerek Kasım'a kadar yüzde 10 – 11 bandında kalacak.

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TCMB FAİZE DOKUNMAYACAK

Gullberg'in notunda “Bu görünüm faizlerde ve Merkez Bankası'nın duruşunda herhangi bir değişikliğin olmasını imkansız kılıyor; PPK'nın çarşamba günü faizleri sabit tutmasını ve şahin duruşun değişmemesini bekliyoruz” ifadesi yer aldı.