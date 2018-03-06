E-ticaret kargo şirketlerini de büyüttü

Türkiye`de giderek gelişen e-ticaret sektörü, ürünleri müşteriye ulaştıran kargo sektörünü de büyüttü.

Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği Başkanı Aslan Kut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kargo sektöründe yaklaşık 100 bin kişinin istihdam edildiğini söyledi.

E-ticaret sektörünün gelişimi için internet, lojistik ve ödeme altyapılarının gelişiminin son derece önemli olduğunu belirten Kut, "Türkiye'de e-ticaret hacminin kargo şirketlerindeki payı tahmini olarak yüzde 25-30 arasındadır. Bu noktada karşılıklı bir büyümeden söz edebiliriz. Kargo sektörünün sağladığı altyapı imkanları bu hızlı büyümenin en büyük destekçisi olduğu gibi e-ticaret de kargo sektörünün gelişmesini sağlamaktadır." dedi.

İnternetten alışverişin yaygınlaşmasıyla müşteri beklentileri doğrultusunda lojistik süreçlerin de gelişim ve değişim gösterdiğini anlatan Kut, hızla büyüyen e-ticaret pazarının kargo sektörünü büyük ölçüde etkilediğini, bu işlemlerin, günlük işlem hacminde çok önemli bir yer tuttuğunu ifade etti.

"KARGO SEKTÖRÜNDE DÖNÜŞÜME İHTİYAÇ VAR"

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emre Ekmekçi de e-ticaret sektörünün büyümesi için tüketici isteklerinin çok önemli olduğunu, ürünlerin tüketicinin istediği zamanda istediği noktaya ulaştırılması gerektiğini söyledi.

Kargo şirketlerinin son zamanlarda yatırımlar yaptığını belirten Ekmekçi, "Ancak yatırım mı dönüşüm mü gerekiyor? Tüketicinin eline hızlı ulaşması için bence yatırımın yanında dönüşüm de gereklidir. Kargo şirketlerinin mevcut yapıları tüketicilerin beklentilerine uymuyor. Bu noktada dönüşüm gerektiğini inanıyorum." dedi.

Kargo şirketlerinin büyümeye inovatif bakması gerektiğine işaret eden Ekmekçi, Türkiye'nin lojistik bakımından çok rahat bir ülke olduğunu dile getirdi.

E-ticaret sektörünün yılda ortalama yüzde 35 büyüdüğünü ifade eden Ekmekçi, "E-ticaret yeni ve bir anda ortaya çıkan bir sektör oldu. Kargo şirketleri buna ayak uydurmada hızlı oldu diyebiliriz. Sürekli büyüyen bir sektörün en önemli sac ayaklarından biri olan kargo sektörünün hızlı adapte olmasının yanında e-ticaret sektörüyle beraber değişime uyması gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

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