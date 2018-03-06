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E-ticaret kargo şirketlerini de büyüttü

06.03.2018 - 14:47

Türkiye`de giderek gelişen e-ticaret sektörü, ürünleri müşteriye ulaştıran kargo sektörünü de büyüttü.

Türkiye Kargo, Kurye ve Lojistik İşletmecileri Derneği Başkanı Aslan  Kut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kargo sektöründe yaklaşık 100 bin kişinin  istihdam edildiğini söyledi.

E-ticaret sektörünün gelişimi için internet, lojistik ve ödeme  altyapılarının gelişiminin son derece önemli olduğunu belirten Kut, "Türkiye'de  e-ticaret hacminin kargo şirketlerindeki payı tahmini olarak yüzde 25-30  arasındadır. Bu noktada karşılıklı bir büyümeden söz edebiliriz. Kargo sektörünün  sağladığı altyapı imkanları bu hızlı büyümenin en büyük destekçisi olduğu gibi  e-ticaret de kargo sektörünün gelişmesini sağlamaktadır." dedi.

İnternetten alışverişin yaygınlaşmasıyla müşteri beklentileri  doğrultusunda lojistik süreçlerin de gelişim ve değişim gösterdiğini anlatan Kut,  hızla büyüyen e-ticaret pazarının kargo sektörünü büyük ölçüde etkilediğini, bu  işlemlerin, günlük işlem hacminde çok önemli bir yer tuttuğunu ifade etti.

"KARGO SEKTÖRÜNDE DÖNÜŞÜME İHTİYAÇ VAR"

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Emre  Ekmekçi de e-ticaret sektörünün büyümesi için tüketici isteklerinin çok önemli  olduğunu, ürünlerin tüketicinin istediği zamanda istediği noktaya ulaştırılması  gerektiğini söyledi.

Kargo şirketlerinin son zamanlarda yatırımlar yaptığını belirten  Ekmekçi, "Ancak yatırım mı dönüşüm mü gerekiyor? Tüketicinin eline hızlı ulaşması  için bence yatırımın yanında dönüşüm de gereklidir. Kargo şirketlerinin mevcut  yapıları tüketicilerin beklentilerine uymuyor. Bu noktada dönüşüm gerektiğini  inanıyorum." dedi.

Kargo şirketlerinin büyümeye inovatif bakması gerektiğine işaret eden  Ekmekçi, Türkiye'nin lojistik bakımından çok rahat bir ülke olduğunu dile  getirdi.

E-ticaret sektörünün yılda ortalama yüzde 35 büyüdüğünü ifade eden  Ekmekçi, "E-ticaret yeni ve bir anda ortaya çıkan bir sektör oldu. Kargo  şirketleri buna ayak uydurmada hızlı oldu diyebiliriz. Sürekli büyüyen bir  sektörün en önemli sac ayaklarından biri olan kargo sektörünün hızlı adapte  olmasının yanında e-ticaret sektörüyle beraber değişime uyması gerekiyor."  değerlendirmesinde bulundu.


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