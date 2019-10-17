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Ağustosta 400 yatırım teşvik belgesi verildi

17.10.2019 - 08:58
Ağustosta 400 yatırım teşvik belgesi verildi | Ekonomi Haberleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca ağustosta 400 yatırım teşvik belgesi verildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Ağustos 2019 dönemi yatırım teşvik belgesi listesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, ağustosta 400 yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Belge alan projelerin sabit yatırım tutarı 9 milyar 76 milyon 147 bin 448 lira olarak hesaplandı. Bu yatırımların gerçekleştirilmesiyle 14 bin 643 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Öte yandan, sabit yatırım tutarı 209 milyon 427 bin 174 lira olan ve bin 66 kişinin istihdam edilmesi öngörülen 22 yatırım teşvik belgesi iptal edildi.

Bu dönemde yatırım teşvik belgesi tamamlama vizesi alan firmaların sabit yatırım tutarı 22 milyar 961 milyon 403 bin 956 lira, bu firmalarda istihdam edilen kişi sayısı 16 bin 575 olarak gerçekleşti.


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