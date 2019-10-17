Dolar kuru, Euro kuru, Altın fiyatları ve Borsa İstanbul'da son durum...

Dolar kuru dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 5.87 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 5.88 TL seviyesinden başladı. Kur, gün içerisinde en düşük 5.8746 TL seviyesine gerilerken; en yüksek ise 5.8999 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 14.05 itibarıyla 5.8902 TL seviyesinde işlem hareket ederken; 6.5678 TL seviyesine kadar yükselen Euro kuru, aynı dakikalarda 6.5524 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de şu dakikalarda 7.6280 TL seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, Suriye'nin kuzeyinde devam eden Barış Pınarı Harekatı konusundaki gelişmeler ve ABD ile yürütülen diplomatik ilişkilerin gündemin odağında olmayı sürdürdüğünü belirtti.

Türkiye'de bulunan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yapacağı görüşmelerden gelecek haberlerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, veri gündeminin yoğun olduğu bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında İngiltere'de perakende satışlar, ABD'de sanayi üretimi ve haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan dolarda 5.90 TL'nin altında kapanışların devamı durumunda 5.84 TL ve 5.76 TL seviyelerinin gündeme geleceğini, olası yükselişlerde 5.93 TL'nin direnç konumunda olacağını kaydetti.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.27 düşüşle 97.46 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1109 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.51 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 15.90 seviyesinde bulunuyor.

BORSA İSTANBUL YÜKSELİŞTE

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 3.17 puan azalışla 94 bin 134 seviyesine geriledi. BIST 100 endeksi saat 14.07 itibarıyla 375 puanlık düşüşle 93 bin 776 puandan işlem gördü. Hisse senetleri ise ortalama yüzde 0.43 oranında değer kaybetti. Bankacılık endeksi de yüzde 0.81 oranında geriledi.

Dün 93.000 sınırına kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi ederek, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,18 azalışla 94.137,22 puandan tamamladı.

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Analistler, Barış Pınarı Harekatı konusundaki gelişmeler ve ABD ile yürütülen diplomatik ilişkilerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, Türkiye'de bulunan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yapacağı görüşmelerden gelecek haberlerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını bildirdi.

Bugün ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri akışının da takip edileceğine değinen analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 seviyesinin destek, 95.500'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.

GRAM ALTIN 282 LİRA SEVİYELERİNDE

Altının gram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,10 değer kaybıyla 281,65 lira seviyesinde seyrediyor. Dün, dolar kurundaki düşüşe karşın altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü yüzde 0,1 artışla 281,9 liradan tamamladı.

Altının gramı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 13.42 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,10 altında 281,65 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 460 lira, Cumhuriyet altını da 1.897 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 altında 1.488 dolar seviyesinde seyrediyor.

ALTIN FİYATLARINDAKİ ANLIK DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Analistler, dün ABD'de açıklanan perakende satış verilerinin beklenenden kötü gelmesiyle, ABD Merkez Bankasının (Fed) ekim ayı toplantısında faiz indireceğine dair beklentilerin arttığını söyledi. Faiz indirimi beklentisiyle altının ons fiyatında dün yükseliş gözlemlendiğini belirten analistler, Brexit'e ilişkin olumsuz gelişmelerin de altın fiyatını yukarı yönlü desteklediğini ifade etti.

Analistler, bugün yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere'de perakende satışlar, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini dile getirdi.

Suriye sınırına ilişkin gelişmelerin dolar kuru üzerinden altının gram fiyatında belirleyici olacağını aktaran analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.475 doların destek, 1.500 dolar seviyesinin direnç konumuna gelebileceğini, gram altında ise 285 liranın direnç olarak öne çıktığını söyledi.

VİOP'TA ENDEKS KONTRATI GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI

Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) ekim vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, açılışta yaklaşık yüzde 0,5 düşüşle 117.100 seviyesinden alıcı buluyor.

Ekim vadeli endeks kontratı, açılışta en düşük 116.825 puanı görmesinin ardından önceki kapanışın 625 puan altında 117.100 seviyesinde dengelendi. Dün satıcılı bir seyir izleyen ve gün içinde 116.250 puana kadar gerileyen endeks kontratı, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etti ve önceki kapanışa göre yüzde 1,3 azalışla 117.725 puandan kapandı.

Analistler, devam eden Barış Pınarı Harekatı konusundaki gelişmeler ve ABD ile yürütülen diplomatik ilişkilerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu bildirdi.

Türkiye'de bulunan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yapacağı görüşmelerden gelecek haberlerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydeden analistler, ABD'de sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri akışının da takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan endeks kontratında 116.000 ve 114.800 seviyelerinin destek konumunda olduğunu ifade etti.

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