‹ Önceki Haber BDDK'nın bazı yetkileri Merkez Bankası'na devrediliyor BDDK'nın bazı yetkileri Merkez Bankası'na devrediliyor Sonraki Haber › Ağustosta 400 yatırım teşvik belgesi verildi Ağustosta 400 yatırım teşvik belgesi verildi

"Milli Piyango’da hasılat 3 katına çıkacak"

17.10.2019 - 08:38
"Milli Piyango’da hasılat 3 katına çıkacak" | Ekonomi Haberleri

Varlık Fonu Genel Müdürü Sönmez, Milli Piyango modeliyle, hasılatın 2021 yılında 3 katına çıkacağını söyledi.

Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez,TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Varlık Fonu denetim raporunun görüşmelerine katıldı. Sönmez, “Milli Piyango’da 2018 yılı sonu hasılatı 3.4 milyar TL. Yeni modelde 2021 asgari hasılat taahhüdü 9.3 milyar TL. Hasılat 3 katına çıkıyor. Aynı dönemde işletme gideri ise yüzde 13.5’tan yüzde 9.5’a iniyor. Maliyet yüzde 30 azalıyor. İhale sürecinde 4 gruptan toplam 12 farklı teklif alındı. Hizmet alım sözleşmesiyle 10 yılda devlet toplam 28.1 milyar TL kazanacak” diye konuştu.

PİYASALARDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN... 

LİSANS DEVLETTE KALACAK

Milli Piyango’nun lisansının sahibinin devlet olduğunu ve bu lisansın devlette kalacağını kaydeden Sönmez, bir önceki ihalede rakamın 2.7 milyar dolar olduğunu son ihalede ise bu rakamın 5 milyar dolara çıktığını belirtti. Milli Piyango İdaresi’nin lağvedilmeyeceğini de açıklayan Sönmez, “Milli Piyango’nun görevi denetlemedir. Milli piyango regülatör hale gelmiştir ve lağvedilmeyecektir. Kanunsuz bir oyun vesaire tespit edilirse, Milli Piyango İdaresi denetim ve regülasyon görevini üstlenecektir” dedi.

 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
93.437 Değişim: -0,74% Hacim : 3.283 Mio.TL Son veri saati : 16:12
Düşük 93.032 17.10.2019 Yüksek 94.618
Açılış: 94.134
5,8886 Değişim: 0,07%
Düşük 5,8746 17.10.2019 Yüksek 5,8999
Açılış: 5,8843
6,5553 Değişim: 0,56%
Düşük 6,5147 17.10.2019 Yüksek 6,5678
Açılış: 6,5191
282,22 Değişim: 0,10%
Düşük 280,44 17.10.2019 Yüksek 282,98
Açılış: 281,92
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.