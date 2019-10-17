"Milli Piyango’da hasılat 3 katına çıkacak"

Varlık Fonu Genel Müdürü Sönmez, Milli Piyango modeliyle, hasılatın 2021 yılında 3 katına çıkacağını söyledi.

Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez,TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Varlık Fonu denetim raporunun görüşmelerine katıldı. Sönmez, “Milli Piyango’da 2018 yılı sonu hasılatı 3.4 milyar TL. Yeni modelde 2021 asgari hasılat taahhüdü 9.3 milyar TL. Hasılat 3 katına çıkıyor. Aynı dönemde işletme gideri ise yüzde 13.5’tan yüzde 9.5’a iniyor. Maliyet yüzde 30 azalıyor. İhale sürecinde 4 gruptan toplam 12 farklı teklif alındı. Hizmet alım sözleşmesiyle 10 yılda devlet toplam 28.1 milyar TL kazanacak” diye konuştu.

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LİSANS DEVLETTE KALACAK

Milli Piyango’nun lisansının sahibinin devlet olduğunu ve bu lisansın devlette kalacağını kaydeden Sönmez, bir önceki ihalede rakamın 2.7 milyar dolar olduğunu son ihalede ise bu rakamın 5 milyar dolara çıktığını belirtti. Milli Piyango İdaresi’nin lağvedilmeyeceğini de açıklayan Sönmez, “Milli Piyango’nun görevi denetlemedir. Milli piyango regülatör hale gelmiştir ve lağvedilmeyecektir. Kanunsuz bir oyun vesaire tespit edilirse, Milli Piyango İdaresi denetim ve regülasyon görevini üstlenecektir” dedi.

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