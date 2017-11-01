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Abe yeniden başbakanlığa seçildi

01.11.2017 - 11:06

Japonya Başbakanı Shinzo Abe, geçen ay yapılan parlamento seçimlerinden zaferle çıkmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın ziyareti öncesinde bugün yeniden başbakan olarak seçildi.

Trump'ın 5-7 Kasım arasında yapacağı ziyarette, Kuzey Kore ile yaşanan hassas ilişkiler ele alınacak. Abe (63), Aralık 2012'de göreve geldiğinde, durgun ekonomiyi yeniden canlandırmayı ve savunmayı güçlendirmeyi taahhüt etmişti.

Abe'nin başında olduğu Liberal Demokratik Parti önderliğindeki koalisyon, 22 Ekim'de yapılan seçimlerde parlamentonun alt kanadında sandalyelerin üçte ikisini elde ederek "süper çoğunluğu" korudu. Bu sonuç Abe'nin, İkinci Dünya Savaşı sonrası yapılmış olan barışçı anayasayı yeniden ele alma girişimini destekleyecek.

Abe'nin şimdiki kabine üyelerini yine aynı görevlere ataması ve bu bakanlara 31 Mart 2018'e kadar çocuk bakımına ve verimliliğin artırılmasına odaklanan bir ek bütçe oluşturmalarını söylemesi bekleniyor.

Abe ve Trump dün yaptıkları telefon görüşmesinde Pyongyang'ın nükleer silah ve füze geliştirmesine karşı atılacak adımlarla ilgili olarak birlikte çalışmaya karar verdiler.

Trump Abe'ye "Japonya'yı ziyaret etmeyi dört gözle bekliyorum, Japonya ve Amerika yüzde yüz dayanışma içindedir ve Japonya-ABD ittifakıyla ilgili şüpheye yer yoktur" dedi.

Bu açıklamayı Japonya Devlet Bakanı Yardımcısı Yasutoshi Nishimura yaptı.

Trump ve Abe, Trump'ın ABD başkanı seçilmesinden sonra yakın bir dostluk ilişkisi de geliştirdiler.

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Etiketler

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