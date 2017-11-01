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Otogaza zam geliyor

01.11.2017 - 13:00

Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı yarından geçerli olmak üzere otogazda 6-7 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

Benzin ve motorine yapılan zamdan sonra bir zam da otogaza geliyor. Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası'nın (PUİS) internet sitesinde belirtilen bilgiye göre, "02 Kasım 2017 Tarihinden geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı otogaz da 6-7 kuruş fiyat artışı beklenmektedir. Benzin ve motorinde ise fiyat değişikliği yoktur" denildi.

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Benzinin litre fiyatına, dolar ve petrolde yaşanan artış nedeniyle en son 31 Ekim itibariyle 12 kuruş, motorinin litre fiyatına ise 18 kuruş zam yapılmıştı.


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