Petrolün varil fiyatı 61 doları aştı

Suudi Arabistan'ın Mart 2018 sonrasında üretim kısıntısını sürdüreceğini açıklaması, piyasalarda yukarı yönlü beklentileri güçlendiriyor.

Brent petrolün varil fiyatı, OPEC ve OPEC dışı ülkelerin üretim kısıntısını uzatabilecekleri yönündeki açıklamalarının piyasalarda oluşturduğu uzun dönemli yukarı yönlü beklentinin etkisiyle düne göre yaklaşık bir dolar artarak 61,27 dolara yükseldi. Böylece, petrolün varil fiyatı Temmuz 2015'ten beri en yüksek seviyesine ulaştı.

Dün 60,49 dolardan güne başlayan ve en yüksek 61,16 doları gören Brent petrolün varil fiyatı bu sabah 61,03 dolardan açıldı. Brent petrolün varili, saat 09.40 itibarıyla yüzde 0,39 gibi kısmi bir artışla 61,27 dolardan işlem görmeye başladı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili ise 54,77 dolardan alıcı buldu.

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Uzmanlar, Suudi Arabistan'ın üretim kısıntısının Mart 2018'den sonra 9 ay daha uzatılabileceği ve Rusya'nın da bu kararı destekleyebileceği yönündeki açıklamalarının petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareketlenmeyi desteklediğini belirtti. Bu iki önemli petrol üreticisi ülkenin, petrol üretimini kısarak piyasaları destekleyeceklerini açıklamaları, petrol fiyatlarının uzun dönemli artacağı yönündeki beklentileri artırıyor.

Öte yandan uzmanlar, ABD'deki petrol stoklarındaki azalışın da petrol fiyatlarını yukarı yönlü desteklediğini belirtiyor.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 61,26 ile 61,34 dolar aralığının direnç, 61,10 ile 61,18 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak dikkate alınabileceğini belirtiyor.



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