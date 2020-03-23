ABD'li eczane zinciri: 50 bin kişi alınacak | Ekonomi Haberleri

ABD'li eczane zinciri CVS, ABD'de Corona virüsle mücadeleye destek için 50 bin yeni çalışan alımı yapacak.

ABD'li eczane zinciri CVS Health Corp , Corona virüs salgınında hastalara ve müşterilere yardımcı olabilmek için ülke genelinde 50 bin yeni çalışan alımı yapacağını açıkladı.

Yeni istihdamın mağaza görevlisinden ev teslimatçısına kadar farklı pozisyonları kapsayacağını belirten şirket, CVS mağazalarında müşterilere hizmet sunmakla yükümlü çalışanlarına 150 dolar ile 500 dolar arasında ek ödeme yapılacağını da duyurdu.

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Şirket geçen hafta Shrewsbury, Massachusetts'teki CVS eczanesinin otoparkında sınırlı sayıdaki bir kitle için COVID-19 test merkezi açacağını açıklamıştı.

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