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Rusya tahıl ürünleri ihracatını askıya aldı

23.03.2020 - 17:21
Rusya tahıl ürünleri ihracatını askıya aldı | Ekonomi Haberleri

Rusya Federal Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Gözetim Servisi (Rosselhoznadzor), tahıl ürünleri ihracatının geçici olarak askıya alındığını duyurdu.

Rosselhoznadzor Başkan Yardımcısı Yukiya Şvabauskene, yaptığı açıklamada, Rusya'dan tüm tahıl ürünleri ihracatının 20 Mart itibarıyla durdurulduğunu belirtti.

İhracat yasağının 10 gün süreceğini bildiren Şvabauskene, "Rusya Devlet Konseyi'nin talimatıyla alınan bu kararla yeni tip koronavirüsün Rusya'da yayılmasının engellenmesi amaçlanmaktadır." ifadesini kullandı.

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Rusya'da yayılmaya devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle halkın tahıl ürünlerine yönelik talebi artmış, bazı ürünlerde yüzde 30'u geçen fiyat artışları gerçekleşmişti.


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