Almanya Merkez Bankası: Resesyon kaçınılmaz | Ekonomi Haberleri

Almanya Merkez Bankası, koronavirüs krizi nedeniyle Almanya ekonomisinin derin bir resesyona girmesinin kaçınılmaz olduğunu ancak kamu maliyesinin krizle mücadelede iyi durumda olduğunu ifade etti.

Almanya Merkez Bankası'nın (Bundesbank) aylık yayımladığı raporda Almanya'nın, koronavirüs krizinden öncede resesyonun eşiğinde olduğu ancak küresel ticaret savaşının ardından büyümeyi destekleyebilen ekonomisinin darbe aldığını belirtti.

Bundesbank, hükümetin alacağı önlemlerin en azından ekonominin kaçınılmaz olarak karşılaşacağı sorunların üstesinden gelinebileceğine dair güveni sağlayabileceğini söyleyerek "Resesyona giriş önlenemeyecek" dedi.

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Bundesbank, "Alman kamu finansmanları krizle mücadele iyi durumda" diye ekledi.

Resesyonun uzun dönemli etkilerini azaltmak, salgından etkilenen işyerlerinde iş kayıplarının önüne geçmek için Almanya 150 milyar eurodan fazla acil durum bütçesi hazırlıyor.

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