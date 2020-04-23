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ABD'li e-ticaret devine dava! Corona virüs salgınında...

23.04.2020 - 11:00 | Son Güncelleme :
ABD'li e-ticaret devine dava! Corona virüs salgınında... | Ekonomi Haberleri

ABD'li e-ticaret devi Amazon hakkında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında temel ihtiyaç ürünlerinde aşırı fiyat artışından dolayı dava açıldı.

California Kuzey Bölgesi Mahkemesine Hagens Berman avukatlık firması tarafından açılan davada Amazon, "Kovid-19 salgını sırasında yasal olmayan fiyat artışları" yapmakla suçlandı.

Dava dilekçesinde, internet satış devinin yüz maskesinde yüzde 500, ağrı kesicilerde yüzde 233, hijyen malzemelerinde yüzde 100, un mamüllerinde yüzde 400, siyah fasulyede yüzde 674 oranında artış yaptığı şeklinde örnekler sunuldu.

Fiyat artışlarının hem Amazon’un kendi ürünleri hem de üçüncü tarafların satışlarında yapıldığına dikkatin çekildiği dilekçede, şirketin bu satışların hepsini kontrol ettiği ve büyük karlar sağladığı vurgulandı.

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Dilekçede, "Belki de en rahatsız edici olan şey, Amazon, birçok önemli ürün üzerinde yasa dışı yüksek fiyatlı satışları sürdürürken, kamuoyuna üçüncü taraf tedarikçiler tarafından fiyat artırımını önleme çabalarının reklamını yapıyordu." ifadelerine yer verildi.

Amazon, 23 Mart’ta, fiyatlardaki aşırı artışın kendi sitelerinde yeri olmadığını belirterek, bunu yapan binlerce satıcının hesabını askıya aldığını açıklamıştı.

California’nın Rekabet Yasası, acil durum ilan edildikten sonra bazı temel tüketim malları ve hizmetleri fiyatlarının yüzde 10'dan fazla artırılmasını yasaklıyor.


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