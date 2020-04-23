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Kamu sigorta şirketleri tek çatıda birleşiyor

23.04.2020 - 11:12 | Son Güncelleme :
Kamu sigorta şirketleri tek çatıda birleşiyor | Ekonomi Haberleri

Türkiye Varlık Fonu "Kamu sigorta şirketlerinin tek çatı altında birleştirilmesi projesinin ilk aşamasını tamamlamış ve kamu sermayeli sigorta şirketlerinin kamu bankalarına ve diğer ilgili taraflara ait hisselerini toplam 6,54 milyar TL’lik yatırımla devralmış bulunuyoruz" dedi.

Türkiye Varlık Fonu, Güneş Sigorta AŞ, Halk Sigorta AŞ, Ziraat Sigorta AŞ, Vakıf Emeklilik ve Hayat AŞ, Halk Hayat ve Emeklilik AŞ ile Ziraat Hayat ve Emeklilik AŞ hisselerinin kamu bankalarına ve diğer ilgili taraflara ait olan paylarının Türkiye Varlık Fonu'nun iştiraki olan TVF Finansal Yatırımlar AŞ tarafından satın alındığını duyurdu.

Türkiye Varlık Fonu'ndan yapılan açıklamaya göre, kamu sigorta şirketlerinin tek çatı altında birleştirilmesi projesi ile ilgili olarak şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye Varlık Fonu olarak 13 Aralık 2019 tarihinde yaptığımız basın açıklamasında T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde Türkiye ekonomisinin tasarruf bazının artırılması ve bankacılık dışı finansal sektörün geliştirilmesi amacıyla sigortacılık ve bireysel emeklilik sektöründe planlanan reformların bir parçası olan kamu sigorta şirketlerinin tek çatı altında birleştirilmesi projemizi duyurmuştuk. Bu proje kapsamında bugün itibarıyla Güneş Sigorta AŞ, Halk Sigorta AŞ, Ziraat Sigorta AŞ, Vakıf Emeklilik ve Hayat AŞ, Halk Hayat ve Emeklilik AŞ ile Ziraat Hayat ve Emeklilik AŞ hisselerinin kamu bankalarına ve diğer ilgili taraflara ait olan payları iştirakimiz TVF Finansal Yatırımlar AŞ tarafından satın alınmıştır. İşlemlere ilişkin detaylar T.C. Ziraat Bankası AŞ, Türkiye Halk Bankası AŞ, Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve yukarıda adı geçen sigorta şirketlerinin yaptığı Kamuyu Aydınlatma Platformu açıklamalarında yer almaktadır."

Atılan adımla kamu sigorta şirketlerinin tek çatı altında birleştirilmesi projesinin ilk aşamasının tamamlanmış olduğu vurgulanırken şunlar aktarıldı:

"Kamu sermayeli sigorta şirketlerinin kamu bankalarına ve diğer ilgili taraflara ait hisselerini toplam 6,54 milyar TL’lik yatırımla devralmış bulunuyoruz. Sigorta sektörümüzü daha dinamik ve güçlü bir yapıya ulaştırma hedefiyle yola çıktığımız bu projeyi daha önce de belirttiğimiz gibi Türkiye’nin stratejik yatırımlarına sermaye sağlama, finansal piyasalarda iyileşme ve derinleşmeyi destekleme misyonlarımız doğrultusunda güçlü bir hamle olarak değerlendiriyoruz. Proje kapsamındaki gelişmelerle ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz."


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