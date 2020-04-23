TOBB sanayi kapasite raporlarının geçerlilik süresini uzattı | Ekonomi Haberleri

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, sanayi kapasite raporlarının geçerlilik süresini 1 Temmuz'a kadar uzattı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden (TOBB) yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de etkili olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle üyelerinden ve odalardan gelen talepler doğrultusunda yönetim kurulunca sanayi kapasite raporlarının geçerlilik sürelerinin yeniden uzatılması kararı aldı.

Bu kapsamda mart, nisan, mayıs ve haziran aylarında sona erecek olan sanayi kapasite raporlarının geçerlilik süreleri, 1 Temmuz'a kadar uzatıldı.

Nisan, mayıs ve haziranda ilk defa yapılacak sanayi kapasite raporu başvuruları ve değişiklik zorunluluğu bulunan sanayi kapasite raporu başvuruları devam edecek.

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