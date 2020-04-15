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ABD'li dev bankanın karı sert düştü

15.04.2020 - 15:42
ABD'li dev bankanın karı sert düştü | Ekonomi Haberleri

ABD'li dev yatırım bankası Goldman Sachs'ın net kârı kredilere ayırdığı provizyonların artmasıyla ilk çeyrekte yüzde 49 düştü.

Goldman Sachs Group'ın net karı gelecekteki kredi temerrütleri için yaklaşık 1 milyar dolar ayırdığı provizyonlarla ve kredi ve özsermaye yatırımlarında ağır kayıplar vermesiyle birinci çeyrekte %49 düşüşle 1.12 milyar dolara geriledi.

Goldman Sachs'ın hisse başına net kârı ise geçen yılın birinci çeyreğindeki 5.71 dolardan 3.11 dolara geriledi. Bir önceki yıl aynı dönem kar 2.18 milyar dolardı.

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Refinitiv verilerine göre analistler bankanın hisse başına ortalama 3.35 dolar kâr açıklamasını bekliyorlardı. Bu tahminlerin Goldman Sachs'ın açıkladığı sonuçla karşılaştırılabilir olup olmadığı belli değil.

Goldman CEO'su David Solomon, "Çeyrek dönem karlılığımız kaçınılmaz olarak ekonomik bozulmadan etkilendi. Koronavirüs salgınını sınırlamak için kamu politikası önlemleri alınırken şirketimizin iyi durumda çıkacağına son derece inanıyorum" dedi.


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