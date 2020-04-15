‹ Önceki Haber ABD'li dev bankanın karı sert düştü ABD'li dev bankanın karı sert düştü Sonraki Haber › Yerli dezenfektan BOREL'in satışına yarın başlanacak Yerli dezenfektan BOREL'in satışına yarın başlanacak

Rusya'da petrol ihracat vergisi yüzde 87 düşecek

15.04.2020 - 15:51
Rusya'da petrol ihracat vergisi yüzde 87 düşecek | Ekonomi Haberleri

Rusya Maliye Bakanlığı, petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle ülkedeki petrol ihracat vergisinin ton başına 52 dolardan yüzde 87 azaltılarak 6,8 dolara düşürüleceğini açıkladı.

Rusya Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus Ural petrolünün ihracat fiyatının 15 Mart ile 14 Nisan arasında varil başına 19 dolar, ton başına 138 dolar seviyesinde gerçekleştiği belirtildi. Söz konusu fiyat nedeniyle ülkede petrol ihracatından alınan verginin düşürülmesine karar verildiğinin hatırlatıldığı açıklamada, “Hesaplamalar doğrultusunda, petrol ihracat vergisi 1 Mayıs itibarıyla ton başına 52 dolardan 6,8 dolara düşürülecek.” denildi.

BRENT PETROL FİYATLARINDAKİ SON DURUM İÇİN TIKLAYIN...

Rusya’daki petrol sektörüne yönelik yürürlükteki vergi sistemine göre, petrol fiyatlarının düşmesi halinde, ülkedeki petrol şirketlerinin federal bütçeye aktardığı vergi oranları da belirli oranlarda düşüyor. Brent petrolün varili dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle devam eden düşük talep ve arz fazlasındaki artışla uluslararası piyasalarda dün 30 doların altına gerilemişti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
95.855 Değişim: -2,73% Hacim : 17.198 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 94.602 15.04.2020 Yüksek 99.044
Açılış: 98.945
6,9150 Değişim: 0,04%
Düşük 6,9121 16.04.2020 Yüksek 6,9150
Açılış: 6,9121
7,5429 Değişim: 0,00%
Düşük 7,5412 16.04.2020 Yüksek 7,5446
Açılış: 7,5431
381,55 Değişim: 0,02%
Düşük 381,35 16.04.2020 Yüksek 381,55
Açılış: 381,49
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.