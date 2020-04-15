Avrupa Birliği'nden 'büyük yatırım' hedefi | Ekonomi Haberleri

Avrupa Birliği, ekonomik büyümeyi tekrar başlatabilmek için bir sonraki bütçe ile 'büyük yatırımlar' hedefliyor.

Avrupa Birliği'nin (AB) bir sonraki uzun dönemli bütçesi koronavirüs salgınının ardından ekonomik iyileşmeyi desteklemek için fon sağlayacak.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, liderlerin ve hükümetlerin 23 Nisan'da video konferans gerçekleştirerek 2021-2027 AB ortak bütçesi üzerine görüşeceklerini açıkladı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen: "Bir sonraki Avrupa Birliği bütçesi, Avrupa'nın korona krizine cevabı niteliğinde olmalıdır" dedi.

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von der Leyen, "Ekonominin işleyişini gerçekten eski haline döndürmek için AB bütçesi elindeki tüm imkanlarla büyük yatırım girişimlerine gereken likiditeyi sağlayabilecek durumdadır. Yapılması gereken yatırım girişimi için milyarlardan değil trilyonlardan bahsediyoruz" diye ekledi.

AB, salgının ardından gerçekleşmesi beklenen derin resesyondan çıkmak için gereken ekonomik iyileşmeyi nasıl finanse edeceğini görüşüyor.

Ekonomik iyileşme için değerlendirilen fikirler arasında salgından büyük oranda etkilenen ülkelere fon sağlamak için uzun dönemli bütçenin hacmini artırmak ve bütçeyi piyasaya fonlama sağlayacak finansal bir araç olarak kullanarak bu fonlamayı geniş kapsamlı yatırımlar için kaldıraç olarak kullanmak yer alıyor.

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