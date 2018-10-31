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ABD'de özel sektör istihdamı 8 ayın zirvesinde

31.10.2018 - 15:41
ABD'de özel sektör istihdamı 8 ayın zirvesinde | Ekonomi Haberleri

ABD'de özel sektör istihdamı, ekimde 227 bin kişi artarak son 8 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Beklenti 190 bin düzeyindeydi.

ABD'de özel sektör istihdamı, ekimde 227 bin kişilik artışla beklentiyi geride bırakarak son 8 ayın en yüksek seviyesini kaydetti. ADP Araştırma Enstitüsü ve Moody's Analytics iş birliğiyle hazırlanan rapora göre, Amerikan özel sektörü, ekimde 227 bin kişiye yeni iş imkanı sağladı. Şubat ayından bu yana en yüksek istihdam artışı olarak kayıtlara geçen veriye ilişkin piyasa beklentisi 190 bin seviyesindeydi.

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Raporda, istihdam artışına, küçük ölçekli şirketlerin 29 bin, orta ölçeklilerin 96 bin ve büyük ölçekli firmaların 102 bin kişiyi işe alarak katkı sağladığı belirtildi. Veriler, ayrıca istihdam artışının 189 bininin hizmet, 38 bininin ise mal sektöründe gerçekleştiğini ortaya koydu. Bu arada, eylül ayına ilişkin özel sektör artışı 230 binden 218 bine revize edildi. Piyasalar, beklentiyi aşan özel sektör istihdamının ardından ABD'de cuma günü açıklanacak resmi ekim ayı istihdam verilerine odaklandı.

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