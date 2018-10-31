Bakan Albayrak açıkladı: 6 başlıkta KDV ve ÖTV indirimi geliyor | Ekonomi Haberleri

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Yıl sonuna kadar ticari araçlarda KDV yüzde 18'den yüzde 1'e inecek

1600 CC altı araçlarda 15 puan ÖTV indirimi olacak

Beyaz eşyada ÖTV oranlarını yıl sonuna kadar sıfıra indiriyoruz

Tapuda harç indirimi yıl sonuna kadar devam edecek

Konutta KDV indirimi yılbaşına kadar devam edecek

Yıl sonuna kadar 6 başlıkta KDV ve ÖTV indirimi geliyor

6 BAŞLIKTA KDV VE ÖTV İNDİRİMİ

Fiyatlardaki kırılmayı ekim enflasyonu ile göreceğiz

Bakan Albayrak'ın açıklamasında öne çıkan satırbaşları şöyle:

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Vergi Denetim Kurulu Strateji Değerlendirme' toplantısında konuştu.

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