Bakan Albayrak açıkladı: 6 başlıkta KDV ve ÖTV indirimi geliyor | Ekonomi Haberleri

Bakan Albayrak açıkladı: 6 başlıkta KDV ve ÖTV indirimi geliyor
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Vergi Denetim Kurulu Strateji Değerlendirme' toplantısında konuştu.
Bakan Albayrak'ın açıklamasında öne çıkan satırbaşları şöyle:
BDDK’yı yeniden kurgulayacağız
Fiyatlardaki kırılmayı ekim enflasyonu ile göreceğiz
Enflasyonla mücadele programına katılan firma sayısı 2.bin 500'e ulaştı
Kredi faizlerinde son 1 aylık süreçte pozitif gelişmeler yaşandı
Güven artırıcı adımları hayata geçirmeye devam edeceğiz
6 BAŞLIKTA KDV VE ÖTV İNDİRİMİ
Yıl sonuna kadar 6 başlıkta KDV ve ÖTV indirimi geliyor
Konutta KDV indirimi yılbaşına kadar devam edecek
Tapuda harç indirimi yıl sonuna kadar devam edecek
Mobilyada KDV yüzde 18'den yüzde 8'e inecek
Beyaz eşyada ÖTV oranlarını yıl sonuna kadar sıfıra indiriyoruz
1600 CC altı araçlarda 15 puan ÖTV indirimi olacak
Yıl sonuna kadar ticari araçlarda KDV yüzde 18'den yüzde 1'e inecek
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