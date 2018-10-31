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Bakan Albayrak açıkladı: 6 başlıkta KDV ve ÖTV indirimi geliyor

31.10.2018 - 16:24 | Son Güncelleme :
Bakan Albayrak açıkladı: 6 başlıkta KDV ve ÖTV indirimi geliyor | Ekonomi Haberleri

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Vergi Denetim Kurulu Strateji Değerlendirme' toplantısında konuştu.

Bakan Albayrak'ın açıklamasında öne çıkan satırbaşları şöyle:

BDDK’yı yeniden kurgulayacağız

Fiyatlardaki kırılmayı ekim enflasyonu ile göreceğiz

Enflasyonla mücadele programına katılan firma sayısı 2.bin 500'e ulaştı

Kredi faizlerinde son 1 aylık süreçte pozitif gelişmeler yaşandı

Güven artırıcı adımları hayata geçirmeye devam edeceğiz

6 BAŞLIKTA KDV VE ÖTV İNDİRİMİ

Yıl sonuna kadar 6 başlıkta KDV ve ÖTV indirimi geliyor

Konutta KDV indirimi yılbaşına kadar devam edecek

Tapuda harç indirimi yıl sonuna kadar devam edecek

Mobilyada KDV yüzde 18'den yüzde 8'e inecek

Beyaz eşyada ÖTV oranlarını yıl sonuna kadar sıfıra indiriyoruz

1600 CC altı araçlarda 15 puan ÖTV indirimi olacak

Yıl sonuna kadar ticari araçlarda KDV yüzde 18'den yüzde 1'e inecek

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