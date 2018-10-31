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İnşaat malzemeleri ihracatı 19 milyar doları aştı

31.10.2018 - 15:08 | Son Güncelleme :
İnşaat malzemeleri ihracatı 19 milyar doları aştı | Ekonomi Haberleri

Ağustos ayı inşaat malzemeleri ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,8 artarak 1,61 milyar dolar oldu. İhracatın, yıl sonunda 20 milyar doları aşması bekleniyor.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği'nin (Türkiye İMSAD) hazırladığı Ekim 2018 Sektör Raporu'na göre, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,8'lik artışla 1,61 milyar dolar olan inşaat malzemeleri ihracatı, yıllık bazda 19,34 milyar dolara ulaştı. Rapora göre, inşaat malzemeleri ihracatı, çalışma gün sayısındaki düşüşe rağmen ağustosta artmaya devam etti. Ağustosta inşaat malzemeleri ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,8 artarak 1,61 milyar dolar olarak gerçekleşti.

2018'e hızlı bir başlangıç yapan ihracat, yılın ilk yarısındaki yüksek performansını ikinci yarıya da taşıdı. Pazarlarda iyileşmelerin ihracat üzerindeki olumlu etkisi, yılın ikinci yarısında da sürdü. Özellikle iç piyasadaki yavaşlama, ağustos ayı ihracat artışında etkili oldu. 2014'te 22,1 milyar dolar, 2015'te 17,7 milyar dolar, 2016'da 16 milyar dolar ve 2017'de 17,3 milyar dolar olarak gerçekleşen inşaat malzemeleri ihracatı, 2018 yılının ilk 8 ayında yüzde 18,3 artarak 13,27 milyar dolar oldu. Ağustos 2017 ila Ağustos 2018 aralığında yıllık ihracat, 19 milyar dolar seviyesinin üzerine çıkarak 19,34 milyar dolar olarak kaydedildi. Böylece ihracat, 2014 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. Yakın ve komşu pazarlarda göreceli iyileşme ile AB pazarı ihracat artışına katkı sağlıyor. 2018 yılında ihracatın yüksek performans göstermesine, döviz kurlarındaki artış da destek veriyor. İhracatın, yıl sonunda 20 milyar doları aşması bekleniyor.

MEVCUT İNŞAAT İŞLERİ SEVİYESİ EKİMDE 2,1 PUAN DÜŞTÜ

Rapora göre, eylül ayında mevcut inşaat işleri seviyesinde yaşanan gerileme, ekimde de sürdü. Mevcut işler tamamlandığı ve yeni işlere başlanmadığı için mevcut işler seviyesinin giderek daraldığı görüldü.

Mevcut inşaat işleri seviyesini ölçen endeks, ekimde 2,1 puan daha düşerek 2010'dan bu yana en zayıf seviyesinde kalmaya devam etti. 2002'den sonra kademeli olarak büyüyen inşaat sektörü ve inşaat harcamaları, 2018'de, bugüne kadar biriken yapısal sorunlarla karşı karşıya kaldı. Bu çerçevede inşaat ve konut sektörlerinde talep ve finansman tarafında süreli ve geçici destekler yerine kalıcı bir dengenin kurulması için yeni politikalara ihtiyaç duyuluyor.

İnşaat sektöründe yavaşlama ve küçülme, inşaat sektörü istihdamında da hissedilmeye başlandı. İnşaat sektörü, son yıllarda sağladığı hızlı büyüme ile yüksek sezonların yaşandığı yaz aylarında 2,2 milyonun üzerinde istihdama ulaştı. Ancak 2018 yılında aylar itibarıyla inşaat sektöründe görülen zayıflama, istihdam verilerine de yansımaya başladı. Temmuzda inşaat sektöründe istihdam 2 milyon kişiye inerek geçen yılın aynı ayına göre 180 bin azaldı. İnşaat sektörü istihdamının toplam istihdam içindeki payı Temmuz 2017'de yüzde 7,6 olurken, Temmuz 2018'de yüzde 6,9'a indi.

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