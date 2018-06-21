ABD'de işsizlik başvuruları 1,5 ayın dibinde

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede 16 Haziran ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, önceki haftaya kıyasla 3 bin kişi azalarak 218 bin oldu. Mayıs'ın ilk haftasından beri en düşük seviyeye gerileyen başvurulara yönelik piyasa beklentisi 220 bin düzeyindeydi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı geçen hafta, 218 binle son 6 haftanın en düşük seviyesini kaydetti. AA'nın haberine göre: ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre, ülkede 16 Haziran ile biten haftada ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, önceki haftaya kıyasla 3 bin kişi azalarak 218 bin oldu.

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Mayıs'ın ilk haftasından beri en düşük seviyeye gerileyen başvurulara yönelik piyasa beklentisi 220 bin düzeyindeydi.

Bu arada, önceki haftaya ilişkin veri 218 binden 221 bine revize edildi. Veriler, ayrıca geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvurularının 4 bin kişi azalarak 221 bine gerilediğini gösterdi. Süregelen işsizlik başvurularının ise 22 bin kişilik artışla 1 milyon 723 bine yükseldiği bildirildi.