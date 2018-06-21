Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, 14 Haziran itibarıyla 1 trilyon 990,3 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalararası dahil) 14 Haziran ile biten haftada 36 milyar 908 milyon 151 bin lira arttı.

AA'nın haberine göre: söz konusu haftada 1 trilyon 990 milyar 262 milyon 104 bin liraya yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatında bir önceki haftaya göre yüzde 1,89 artış kaydedildi.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,66 artışla 1 trilyon 3 milyar 650 milyon 87 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat da yüzde 1,70 yükselişle 866 milyar 426 milyon 190 bin lira oldu.

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Bankalarda bulunan YP mevduatı ise geçen hafta 717 milyon dolar artarak 204 milyar 226 milyon dolara çıktı. Bunun 190 milyar 80 milyon doları mevduat bankaları ve 14 milyar 146 milyon doları katılım bankaları bünyesinde bulunuyor.

Mevduat bankalarındaki YP mevduat tutarının 154 milyar 182 milyon dolarını yurt içinde yerleşik kişiler ve 8 milyar 987 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik bankaların mevduatları oluşturdu.

YP mevduatlarında, yurt dışında yerleşik kişilerin mevduatı 18 milyar 602 milyon dolar ve yurt dışında yerleşik bankaların ise 8 milyar 309 milyon dolar oldu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER YÜKSELDİ

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,24 azalışla 397 milyar 335 milyon 448 bin liraya gerilerken, taksitli ticari krediler yüzde 0,68 artışla 364 milyar 407 milyon 378 bin liraya yükseldi.

Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 0,10 azalarak 120 milyar 557 milyon 708 bin liraya indi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 184 milyar 881 milyon 535 bin lirası konut, 6 milyar 117 milyon 678 bin lirası taşıt ve 206 milyar 336 milyon 235 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörü toplam kredi hacmi ise (TCMB dahil) 14 Haziran ile biten haftada 22 milyar 205 milyon 481 bin lira artarak 2 trilyon 294 milyar 964 milyon 321 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,98 artış gösterdi.