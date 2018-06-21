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Abraaj Group'tan önemli karar

21.06.2018 - 16:24
Abraaj Group'tan önemli karar

Dubai merkezli özel sermaye fonu yöneticisi Abraaj Group, Latin Amerika, Sahra Altı Afrika, Kuzey Afrika ve Türkiye'deki fon yönetim işletmelerini ABD'li yatırım yönetimi şirketi Colony Capital'a satmaya karar verdiğini açıkladı.

Şirketlerin yaptığı açıklamaya göre, söz konusu anlaşma için düzenleyici kurumun ilke onayı alındı ve gereken diğer onayların yanı sıra Cayman Adaları Yüksek Mahkemesi'nin onayının ardından da satışın kesinleşmesi bekleniyor.

REUTERS'in haberine göre: Satış, konuya ilişkin mahkeme kararında belirtilen geçici tasfiye ve yeniden yapılanmanın bir parçası. Anlaşmanın finansal şartları açıklanmadı.

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TÜRKİYE'DE DE YATIRIMLARI VAR

Türkiye'de de bir dizi yatırımı bulunan Abraaj Group en son, KFC Türkiye ve Kayseri merkezli biletall.com'u satın almıştı. Abraaj Group'un ayrıca, Netlog Lojistik, Hepsiburada.com, Yörsan, Republika gibi birçok şirkette yatırımı bulunuyor.


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