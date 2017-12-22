ABD'de geçici bütçe Kongreden geçti

ABD Kongresi, federal hükümetin geçici olarak "kapanmasını" önleyecek bir aylık geçici bütçe teklifini onayladı.

ABD'de federal hükümetin hizmetlerini finansman yetmezliği nedeniyle yarın gece askıya almasını engelleyecek bir aylık geçici bütçe tasarısı Kongreden geçti. ABD Senatosu, federal hükümetin geçici olarak "kapanmasını" önleyecek bir aylık geçici bütçe teklifini 32'ye karşı 66 oyla kabul etti.

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Federal kamu hizmetlerinin 19 Ocak Cuma gecesine kadar devam etmesini sağlayacak geçici bütçe, Temsilciler Meclisinde de saatler önce 188'e karşı 231 oyla onaylanmıştı.

Kongrenin her iki kanadında onaylanan bütçe tasarısı, son aşama olarak ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasına sunulacak. Trump'ın hükümetin kapanmaması için tasarı imzalayarak yasalaştırması bekleniyor.