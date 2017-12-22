Piyasalar ABD verilerine odaklandı

Küresel piyasalar, haftanın son işlem gününe pozitif bir görünümle başlarken, öğleden sonra ABD'de açıklanacak makroekonomik veriler yatırımcıların odağında yer alıyor.

ABD'de dün açıklanan 3'üncü çeyrek büyüme verisinin yüzde 3,3'ten 3,2'ye revize edilmesine karşın ABD Kongresi'nin, hükümetin geçici olarak kapanmasını önleyecek bir aylık geçici bütçe teklifini onaylamasının ardından pay piyasalarında yükselişler görüldü. Dow Jones endeksi yüzde 0,23, S&P 500 endeksi yüzde 0,20 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,06 değer kazanırken, dolar endeksi 93,0-93,5 dar bandında yatay bir seyir izledi. Analistler, bugün kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri trafiğinin takip edileceğini belirterek, gelecek hafta başlayacak Noel tatili öncesinde piyasalarda sakin bir seyir izlenebileceğini ifade etti.

Avrupa tarafında, Almanya'da hükümet kurma çalışmalarının gelecek aya bırakılması bu konunun şimdilik piyasa gündeminden düşmesine neden olurken, İspanya'nın Katalonya Özerk Bölgesi'ndeki parlamento seçimlerinde ayrılıkçı partilerin hükümet kurma çoğunluğuna ulaşması İspanya’yı tekrar yatırımcıların odağına taşıdı. Katalonya Özerk Bölgesi'nde halk, tek taraflı bağımsızlık ilanı sonrası merkezi hükümetin feshettiği 135 üyeli yerel parlamentonun yeni üyelerini belirlemek üzere sandığa gitti. Seçim sonuçlarına göre, bağımsızlık yanlıları 70 sandalye elde etti ve hükümeti kurmak için gerekli minimum sayı olan 68'i geçti.

Bu gelişmelere karşın Almanya'da DAX endeksi yüzde 0,31,Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,62, İspanya’da IBEX 35 endeksi yüzde 0,95 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi de yüzde 1,05 değer kazandı.

Bugün veri gündeminin zayıf olduğu Asya piyasalarında da pozitif bir seyir izleniyor. Kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yaklaşık yüzde 0,1 yükseliş kaydetti.

Yurt içinde, küresel piyasalarda artan risk iştahına paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi, yüzde 0,74 değer kazanarak 111.272 puanla 8 Kasım'dan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Dün 3,8191'den günü tamamlayan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 3,82'nin hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise İngiltere'de büyüme ve ABD'deki yoğun veri akışının takip edileceğini belirterek, BIST 100 endeksinin 111.200 puanın üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yeni hedefinin 112.500 direnci olacağını dile getirdi.

Piyasaların bugün takip edeceği veriler şöyle:

10.00 Türkiye, kasım ayı konut satışları

10.00 Almanya, ocak ayı tüketici güven endeksi

12.30 İngiltere, 3. çeyrek büyüme

16.30 ABD, kasım ayı kişisel gelir ve harcamalar

16.30 ABD, kasım ayı dayanıklı mal siparişleri

18.00 ABD, kasım ayı yeni konut satışları ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi

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