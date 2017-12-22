Bütçe maratonu bugün sona eriyor

TBMM'de bütçe maratonu, bugün tüm tasarılar üzerinde yapılacak son konuşmalarla tamamlanacak.

TBMM Genel Kurulunda, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı ile 2016 Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı'nın maddelerinin görüşmeleri sona erdi. TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, görüşmelerin tamamlanmasının ardından, birleşimi, tasarılar üzerinde son konuşmalar ile tümünün oylanmasının yapılması için bugün saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

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Genel Kurulda, tasarıların tümünün oylanması sonrası CHP'nin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında verdiği gensoru önergesinin gündeme alınıp alınmayacağına dair görüşmeler de yapılacak.

Öte yandan, AK Parti'li milletvekilleri, görüşmelerin tamamlanmasının ardından Genel Kurulda hatıra fotoğraf çektirdi.

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