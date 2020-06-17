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ABD'de banka karları sert geriledi

17.06.2020 - 11:01
ABD'de banka karları sert geriledi | Ekonomi Haberleri

ABD banka kârları, koronavirüs nedeniyle kredilere ayrılan provizyonların artmasıyla ilk çeyrekte yüzde 70 düştü.

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) verilerine göre, ABD'de koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini hisseden bankaların kârları 2020'nin ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 69.6 düşüşle 18.5 milyar dolara geriledi.

FDIC yaptığı açıklamada, "kötüleşen ekonomik faaliyetin" bankaların geri dönmeyen kredileri aktiflerinden silmesi ve gelecekteki zararlara karşı korunmak için milyarlarca dolar ayırmasına neden olduğunu bildirdi.

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Bankaların yarısından fazlası kârlarında düşüş bildirirken, yüzde 7.3'ü ise kâr etmedi. Salgının ekonominin büyük bölümünün şalterini indirmesinden bu yana bankacılık sektörüne yönelik ilk hükümet araştırması olan rapora göre, bankaların gelecekteki olası kredi zararları için ayırdıkları karşılıklar geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 280 artarak 38.8 milyar dolar oldu. Vadesinde ödenmemiş/gecikmiş kredi miktarı, yaklaşık yüzde 15 arttı.

Aksaklıklara rağmen, FDIC Başkanı Jelena McWilliams, bankaların ekonomik gerilemede müşterilere etkili bir şekilde hizmet verebildiğini ve "ekonomi için bir güç kaynağı" olduğunu söyledi.

McWilliams gazetecilere yaptığı açıklamada, "FDIC bir krizden doğdu ve şimdi kendimizi benzeri görülmemiş bir dönemin ortasında buluyoruz" dedi.


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