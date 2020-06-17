Bakan Varank: Reel sektördeki canlanma hız kazandı | Ekonomi Haberleri

Bakan Varank "Mayıstan itibaren ekonomi dipten dönüş sinyalleri vermeye başladı, haziranda reel sektördeki canlanma hız kazandı" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank "Haziranın ilk yarısında, OSB'lerdeki elektrik tüketimi mayısa göre yüzde 31 arttı. Sadece OSB'lerde ilk 5 ayda 520 yeni fabrika üretime geçti. Yatırım talebi de pandemi koşullarına rağmen daha güçlü seyrediyor" şeklinde belirtti.

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