Bakan Selçuk: 20.5 milyar lira nakdi destek yapıldı | Ekonomi Haberleri

Bakan Selçuk, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 20.5 milyar liraya yakın nakdi destek verildiğini söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamaları şöyle:

Hedefimiz bu süreçte sadece ‘muhtaçlık sınırı’ değil. 1003 SYDV’ye periyodik pay gönderiyoruz. Pandemi döneminde payları aylık iki katı arttırarak gönderdik. 1000’er TL yardımın haricide bu kanalla da bir çok vatandaşlarımıza ulaşmış olduk.

Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında toplam 20.5 milyar TL'ye yakın nakdi destek verdik.

Faz 3 devam ediyor. 1 milyon 680 bin haneye daha bu süreçte yardım ulaştırdık. Dönemsel muhtaçlık tespit ettiğimiz ailelere yardım etmeye devam ediyoruz.

3 fazda, 6 milyon haneyi geçmiş durumdayız.

10 gün içinde biz kısa çalışma ödeneğinden 400 bin geri çıkış aldık, 400 bin işverenimiz normalleşmeye başladı.

Nakdi ücret desteğinde 1 milyon 358 bin gibi bir rakama ulaştık, 1 milyar 700 milyon lirayı aştı.

(İşten çıkarmayı engelleyen düzenleme) Fesih kısıtını üç ay daha uzatacağız.

Kısa Çalışma Ödeneği'nden normalleşmeye geçen işverene prim desteği verilecek.

Kıdem tazminatında yüzde 8.33 korunmakla kalmıyor, aslında üstüne çıkıyoruz. 20 günü yüzde 5.55'i aynen devam edecek. Biz 10.8 günü fona aktarmaları karşılığında 31 güne denk gelecek. İşçilerimizin kazanılmış hakları korunacak. Tercihe bağlı olan kısımda işçi, işveren ve devletin katkı sunduğu bir plan olacak.

Tamamlayıcı emeklilik sistemlerinde çoğu ülkede devlet katkısı yok, biz devlet katkısı koyacağız yüzde 1 oranında.

Karma sisteme geçilmesi planlanıyor. Karmadan tercihli sisteme geçiş yapılabilecek.

Bu zamana kadar çalıştığımız en sade en verimli olduğuna inandığımız model bu. Çok büyük kazanımlara sebep olacağına inanıyoruz. Kıdem tazminatı alan kadar alamayan işçilerimiz de var. Kıdem tazminatı bildirgelerini incelediğimizde yüzde 24 oranında tazminat hak kazanabiliyor. Her 4 işçiden 1'i kıdem tazminatını hak ediyor.

Etiketler