ABD ve Çin ticaret görüşmeleriyle ilgili yeni gelişme | Ekonomi Haberleri

ABD Hazine Bakanı Mnuchin, "ABD-Çin ticaret görüşmeleri iki hafta içinde yeniden başlayacak" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, kendisi ve ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'ın iki hafta içinde ticaret görüşmeleri için Çin Başbakan Yardımcısı Liu He ile biraraya geleceğini belirtti.

Mnuchin, Fox Business Network ile yaptığı söyleşide, "Aslında, gelecek hafta değil, sonraki hafta görüşmeler yapacağız" dedi ve iki ülkenin müzakerecilerinin geçen hafta yaptıkları görüşmelerde ticaret gerginliğini hafifletme konusunda bir miktar ilerleme kaydettiğini söyledi.

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Mnuchin daha önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, ticaret görüşmelerinin önümüzdeki hafta başlayacağını söylemişti.

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