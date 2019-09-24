‹ Önceki Haber Petrol fiyatları geriledi Petrol fiyatları geriledi Sonraki Haber › Kapasite kullanım oranı açıklandı Kapasite kullanım oranı açıklandı

ABD ve Çin ticaret görüşmeleriyle ilgili yeni gelişme

24.09.2019 - 09:53
ABD ve Çin ticaret görüşmeleriyle ilgili yeni gelişme | Ekonomi Haberleri

ABD Hazine Bakanı Mnuchin, "ABD-Çin ticaret görüşmeleri iki hafta içinde yeniden başlayacak" değerlendirmesinde bulundu.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, kendisi ve ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'ın iki hafta içinde ticaret görüşmeleri için Çin Başbakan Yardımcısı Liu He ile biraraya geleceğini belirtti.

Mnuchin, Fox Business Network ile yaptığı söyleşide, "Aslında, gelecek hafta değil, sonraki hafta görüşmeler yapacağız" dedi ve iki ülkenin müzakerecilerinin geçen hafta yaptıkları görüşmelerde ticaret gerginliğini hafifletme konusunda bir miktar ilerleme kaydettiğini söyledi.

##$HABER_1457550$##

Mnuchin daha önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, ticaret görüşmelerinin önümüzdeki hafta başlayacağını söylemişti.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
101.530 Değişim: 1,51% Hacim : 1.346 Mio.TL Son veri saati : 10:23
Düşük 101.375 24.09.2019 Yüksek 101.719
Açılış: 101.375
5,6862 Değişim: -0,56%
Düşük 5,6778 24.09.2019 Yüksek 5,7228
Açılış: 5,7182
6,2514 Değişim: -0,58%
Düşük 6,2429 24.09.2019 Yüksek 6,2945
Açılış: 6,2877
278,31 Değişim: -0,54%
Düşük 277,72 24.09.2019 Yüksek 280,26
Açılış: 279,84
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.