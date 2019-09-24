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Petrol fiyatları geriledi

24.09.2019 - 09:46
Petrol fiyatları geriledi | Emtia Haberleri

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 64,29 dolardan işlem görüyor.

Dün 65,19 dolara kadar çıkan Brent petrolün varil fiyatı, günü 64,45 dolardan tamamladı. Brent petrolün varili saat 09.24 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,24 düşüşle 64,29 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 58,32 dolardan alıcı buldu.

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Saudi Aramco saldırısının ardından azalan petrol üretiminin telafi edilmeye başlanmasıyla fiyatlar 64 dolar bandında tutundu. Şirketin ay sonunda yeniden tam kapasite üretime geçmesi bekleniyor. Öte yandan zaman zaman bu beklentinin gerçekleşemeyeceği endişesiyle fiyatlarda sınırlı yükselişler görülebiliyor.

Küresel petrol piyasalarında ADB ve Çin arasındaki ticaret gerginliği ile İran'ın Körfez'deki tutumu takip ediliyor.

Brent petrolde teknik olarak 64,47 ile 64,59 dolar aralığının direnç, 63,62 ile 62,77 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.


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